Глава Rheinmetall открестился от своих заявлений об "украинских домохозяйках, производящих дроны"

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер открестился от своих слов об "украинских домохозяйках", производящих дроны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DW.

По словам Паппергера, его высказывания не были проверены и поданы в ложном контексте.

"У нас было три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как у Lego. И: украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно иначе", — пояснил топменеджер.

Он добавил, что уже контактировал со многими украинскими политиками, которые поняли, что ситуацию восприняли "совершенно неправильно".

Гендиректор Rheinmetall назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками, у которых на кухне есть 3D-принтеры"

Ранее Atlantic опубликовал интервью с гендиректором компании Rheinmetall Армином Паппергером. Он сказал, что у украинских производителей беспилотников нет инноваций и назвал их "домохозяйками, у которых на кухне есть 3D-принтеры".

"Это просто игра с Lego. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: "Вау!" — и это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", — сказал Пап.

Когда журналист Atlantic Саймон Шустер отметил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократия в мире, приведя в пример Fire Point — производителя дронов FP-1, FP-2 и ракет "Фламинго" — и Skyfall, которая производит тяжелые бомберы Vampire, гендиректор Rheinmetall возмутился.

"Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", - ответил Паппергер.

По его мнению, Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, потому что не получит лицензию Альянса из-за бюрократии и сопротивления западных регуляторов.

Впоследствии представитель производителя дронов Skyfall в разговоре с Саймоном Шустером прокомментировал слова директора Rheinmetall.

"Если дрон, изготовленный украинскими "домохозяйками", - это все, что нужно для уничтожения танков и артиллерии... Пожалуй, теперь официально наступила эра "домохозяйок"", - процитировал Шустер украинского представителя.

Затем немецкая компания-производитель оружия Rheinmetall написала слова поддержки Украине как извинения за заявления гендиректора Армина Паппергера о "ничем инновационном" в украинских дронах.