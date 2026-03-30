"Домохозяйки с 3D-принтерами на кухне": у Rheinmetall извинились за слова гендиректора о производителях дронов в Украине

Немецкая компания-производитель оружия Rheinmetall написала слова поддержки Украине как извинения за заявления гендиректора Армина Паппергера о "ничем инновационном" в украинских дронах.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Rheinmetall на платформе X.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall извинился за слова своего гендиректора

В компании подчеркнули, что вдохновляются тем, как Украина развивает собственные инновации даже с ограниченными ресурсами.

"Мы с большим уважением относимся к огромным усилиям украинского народа в защите от российского нападения. Каждая женщина и мужчина вносят неизмеримый вклад", - говорится в сообщении.

В Rheinmetall добавили, что "благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении".

Гендиректор Rheinmetall назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками, у которых на кухне есть 3D-принтеры"

В пятницу Atlantic опубликовал интервью с гендиректором компании Rheinmetall Армином Паппергером. Он сказал, что у украинских производителей беспилотников нет инноваций и назвал их "домохозяйками, у которых на кухне есть 3D-принтеры".

"Это просто игра с Lego. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: "Вау!" — и это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", — сказал Пап.

Когда журналист Atlantic Саймон Шустер отметил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократия в мире, приведя в пример Fire Point — производителя дронов FP-1, FP-2 и ракет "Фламинго" — и Skyfall, которая производит тяжелые бомберы Vampire, гендиректор Rheinmetall возмутился.

"Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", - ответил Паппергер.

По его мнению, Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, потому что не получит лицензию Альянса из-за бюрократии и сопротивления западных регуляторов.

В Украине ответили гендиректору Rheinmetall

Впоследствии представитель производителя дронов Skyfall в разговоре с Саймоном Шустером прокомментировал слова директора Rheinmetall.

"Если дрон, изготовленный украинскими "домохозяйками", - это все, что нужно для уничтожения танков и артиллерии... Пожалуй, теперь официально наступила эра "домохозяйок"", - процитировал Шустер украинского представителя.

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин также отреагировал на заявление и противопоставил оценкам Паппергера статистику.

"Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "Lego дроны" производят "домохозяйки" на своих кухнях. Ладно. А между тем наши "Lego дроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков", - написал Камышин на X.

Больше о Rheinmetall в Украине

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.