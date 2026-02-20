Rheinmetall представил новый дрон-камикадзе FV-014: какие характеристики (ВИДЕО)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил новый дрон-камикадзе FV-014 потенциальному заказчику из стран НАТО, продемонстрировав его возможности в разных сценариях разведки и поражения целей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Rheinmetall.

Отмечается, что испытание дрона прошло 18 февраля в Национальном испытательном центре беспилотных авиационных систем Немецкого аэрокосмического центра в Кохштедте. Во время демонстрации система имитировала разные боевые сценарии, в том числе разведку и атаки.

Unveiled: New Kamikaze Drone FV-014 by Rheinmetall 🇩🇪. pic.twitter.com/T4kCNIKMV5 — DefenseTrends (@DefenseTrends) February 19, 2026

Характеристики FV-014

Современный дрон-камикадзе LMS FV-014 от Rheinmetall предназначен для динамичного боевого применения на дальности до 100 км. Система сочетает высокую эффективность против бронированных и небронированных целей с современными сенсорными технологиями, возможностью работы в сети и применением даже в условиях подавления спутниковой навигации (GNSS).

Дрон-камикадзе может находиться в воздухе до 70 минут, что дает достаточно времени для наблюдения, выбора цели и принятия решения об атаке. Он способен обнаруживать, сопровождать и уязвлять важные точечные цели — в частности, бронетехнику или артиллерийские позиции.

Дрон весит около 20 кг, а его боевая часть – примерно 5 кг. Он способен пробивать более 600 мм гомогенной брони.

БПЛА запускается из контейнера с помощью стартового ускорителя или из многозарядной пусковой установки. После запуска FV-014 раскрывает сложные крылья и переходит в аэродинамический полет.

FV-014 управляется через наземную станцию оператором. Систему можно интегрировать в наземные мобильные платформы или морские носители.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.