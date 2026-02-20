Запланована подія 2

Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе FV-014: які характеристики (ВІДЕО)

Rheinmetall FV-014
Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе FV-014. Фото: rheinmetall.com

Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе FV-014 потенційному замовнику з країн НАТО, продемонструвавши його можливості в різних сценаріях розвідки та ураження цілей.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Зазначається, що випробування дрону відбулося 18 лютого в Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем Німецького аерокосмічного центру в Кохштедті. Під час демонстрації система імітувала різні бойові сценарії, зокрема розвідку та атаки.

Характеристики FV-014

Сучасний дрон-камікадзе LMS FV-014 від Rheinmetall призначена для динамічного бойового застосування на дальності до 100 кілометрів. Система поєднує високу ефективність проти броньованих та неброньованих цілей із найсучаснішими сенсорними технологіями, можливістю роботи в мережі та застосуванням навіть в умовах придушення супутникової навігації (GNSS).

Дрон-камікадзе може перебувати в повітрі до 70 хвилин, що дає достатньо часу для спостереження, вибору цілі та прийняття рішення про атаку. Він здатен виявляти, супроводжувати й уражати важливі точкові цілі — зокрема бронетехніку чи артилерійські позиції.

Дрон важить близько 20 кг, а його бойова частина приблизно 5 кг. Він здатний пробивати понад 600 мм гомогенної броні.

БпЛА запускається з контейнера за допомогою стартового прискорювача або з багатозарядної пускової установки. Після запуску FV-014 розкриває складні крила та переходить до аеродинамічного польоту. 

FV-014 керується через наземну станцію оператором. Систему можна інтегрувати на наземні мобільні платформи або морські носії.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році. 

Автор:
Світлана Манько