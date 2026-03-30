"Домогосподарки з 3D-принтерами на кухні": у Rheinmetall перепросили за слова гендиректора про виробників дронів в Україні

Німецька компанія-виробник зброї Rheinmetall написала слова підтримки Україні як вибачення за заяви гендиректора Арміна Паппергера про "нічого інноваційного" в українських дронах.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в дописі Rheinmetall на платформі X.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall вибачився за слова свого гендиректора

У компані підкреслили, що надихаються тим, як Україна розвиває власні інновації навіть з обмеженими ресурсами.

"Ми з великою повагою ставимося до величезних зусиль українського народу в захисті від російського нападу. Кожна жінка і чоловік роблять незмірний внесок", — йдеться в повідомленні.

У Rheinmetall додали, що "вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні".

Гендиректор Rheinmetall назвав виробників дронів в Україні "домогосподарками, у яких на кухні є 3D-принтери"

У п'ятницю Atlantic опублікував інтерв'ю з гендиректором компанії Rheinmetall Арміном Паппергером. Той сказав, що в українських виробників безпілотників немає інновацій і назвав їх "домогосподарками, у яких на кухні є 3D-принтери".

"Це просто гра з Lego. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: "Вау!" — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall", — сказав Паппергер.

Коли потім журналіст Atlantic Саймон Шустер зауважив, що Україна зараз виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократія у світі, навівши як приклад Fire Point — виробника дронів FP-1, FP-2 та ракет "Фламінго" — та Skyfall, яка виробляє важкі бомбери Vampire, гендиректор Rheinmetall обурився.

"Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", — відповів Паппергер.

На його думку, Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає ліцензію Альянсу через бюрократію й опір західних регуляторів.

В Україні відповіли гендиректору Rheinmetall

Згодом представник виробника дронів Skyfall у розмові із Саймоном Шустером прокоментував слова директора Rheinmetall.

"Якщо дрон, виготовлений українськими "домогосподарками", — це все, що потрібно для знищення танків та артилерії… То, мабуть, тепер офіційно настала ера "домогосподарок"", — процитував Шустер українського представника.

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін також відреагував на заяву і протиставив оцінкам Паппергера статистику.

"Компанія "Райнметалл" стверджує, що наші "Lego дрони" виготовляють "домогосподарки" на своїх кухнях. Гаразд. А тим часом наші "Lego дрони" вже знищили понад 11 тисяч російських танків", - написав Камишін на X.

Більше про Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.