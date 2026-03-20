Rheinmetall попереджає про глобальну нестачу озброєнь через війну з Іраном

На тлі війни з Іраном світ зіткнувся з критичним дефіцитом озброєнь, зокрема засобів протиповітряної оборони, а запаси ракет-перехоплювачів у ключових регіонах практично вичерпані.

Як інформує Delo.ua, про це заявив генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю CNBC.

За його словами, склади озброєнь наразі порожні або майже порожні у Європі, США та країнах Близького Сходу.

Він наголосив, що тривалість війни з Іраном залишається невизначеною, однак її затягування матиме прямий вплив на подальше виснаження арсеналів. За оцінкою Паппергера, якщо бойові дії триватимуть ще місяць, світ може опинитися на межі повної відсутності ракет-перехоплювачів.

Очільник Rheinmetall також звернув увагу на економічну неефективність використання дорогих ракет для знищення дешевих безпілотників. На його думку, оптимальною відповіддю має стати комбіноване застосування зенітної артилерії, ракетних систем і безпілотників-перехоплювачів.

Він додав, що попит на ракети для систем ППО наразі є надзвичайно високим, а компанія очікує нових контрактів у найближчій перспективі. Rheinmetall вже веде переговори з країнами Близького Сходу щодо можливих поставок.

Окремо Паппергер відзначив ефективність України у протидії безпілотникам, зауваживши, що українські сили демонструють високі результати, тоді як російська стратегія боротьби з дронами, за його оцінкою, є менш ефективною.

За оцінками Rheinmetall, США використали боєприпасів на суму до 4 мільярдів доларів за перші 72 години своїх атак на Іран, включаючи близько 400 крилатих ракет та 800 ракет-перехоплювачів Patriot.