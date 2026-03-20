Rheinmetall предупреждает о глобальной нехватке вооружений из-за войны с Ираном

На фоне войны с Ираном мир столкнулся с критическим дефицитом вооружений, в том числе средствами противовоздушной обороны, а запасы ракет-перехватчиков в ключевых регионах практически исчерпаны.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNBC.

По его словам, склады вооружений пока пусты или почти пусты в Европе, США и странах Ближнего Востока.

Он подчеркнул, что продолжительность войны с Ираном остается неопределенной, однако ее затягивание будет иметь прямое влияние на дальнейшее истощение арсеналов. По оценке Паппергера, если боевые действия продлятся еще месяц, мир может оказаться на грани полного отсутствия ракет-перехватчиков.

Руководитель Rheinmetall также обратил внимание на экономическую неэффективность использования дорогостоящих ракет для уничтожения дешевых беспилотников. По его мнению, оптимальным ответом должно стать комбинированное применение зенитной артиллерии, ракетных систем и беспилотников-перехватчиков.

Он добавил, что спрос на ракеты для систем ПВО сейчас чрезвычайно высок, а компания ожидает новых контрактов в ближайшей перспективе. Rheinmetall уже ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможных поставок.

Отдельно Паппергер отметил эффективность Украины в противодействии беспилотникам, заметив, что украинские силы демонстрируют высокие результаты, в то время как российская стратегия борьбы с дронами, по его оценке, менее эффективна.

По оценкам Rheinmetall, США использовали боеприпасы на сумму до 4 миллиардов долларов за первые 72 часа своих атак на Иран, включая около 400 крылатых ракет и 800 ракет-перехватчиков Patriot.