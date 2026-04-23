Голова Rheinmetall відхрестився від своїх заяв про "українських домогосподарок, що виготовляють дрони"

Голова німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер відхрестився від своїх слів про "українських домогосподарок", які виготовляють дрони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DW.

За словами Паппергера, його висловлювання не були перевірені та були подані у хибному контексті.

"Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click і Play, як у Lego. І: українські родини допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", — пояснив топменеджер.

Він додав, що вже контактував із багатьма українськими політиками, які зрозуміли, що ситуацію сприйняли "цілком неправильно".

Гендиректор Rheinmetall назвав виробників дронів в Україні "домогосподарками, у яких на кухні є 3D-принтери"

Раніше Atlantic опублікував інтерв'ю з гендиректором компанії Rheinmetall Арміном Паппергером. Той сказав, що в українських виробників безпілотників немає інновацій і назвав їх "домогосподарками, у яких на кухні є 3D-принтери".

"Це просто гра з Lego. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: "Вау!" — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall", — сказав Паппергер.

Коли потім журналіст Atlantic Саймон Шустер зауважив, що Україна зараз виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократія у світі, навівши як приклад Fire Point — виробника дронів FP-1, FP-2 та ракет "Фламінго" — та Skyfall, яка виробляє важкі бомбери Vampire, гендиректор Rheinmetall обурився.

"Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", — відповів Паппергер.

На його думку, Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає ліцензію Альянсу через бюрократію й опір західних регуляторів.

Згодом представник виробника дронів Skyfall у розмові із Саймоном Шустером прокоментував слова директора Rheinmetall.

"Якщо дрон, виготовлений українськими "домогосподарками", — це все, що потрібно для знищення танків та артилерії… То, мабуть, тепер офіційно настала ера "домогосподарок"", — процитував Шустер українського представника.

Потім німецька компанія-виробник зброї Rheinmetall написала слова підтримки Україні як вибачення за заяви гендиректора Арміна Паппергера про "нічого інноваційного" в українських дронах.