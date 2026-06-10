Google добавил голосовой перевод в Google Meet в реальном времени

Google объявил о запуске Gemini 3.5 Live Translate – аудиомодели для перевода речи в реальном времени. Функция появится в продуктах Google, включая Google Translate на Android и iOS, а также в Google Meet для корпоративных пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Модель автоматически распознает более 70 языков и генерирует переведенную речь с естественным звучанием. По данным Google, технология сохраняет интонацию, темп и высоту голоса говорящего.

В отличие от систем, ожидающих завершения фразы перед переводом, Gemini 3.5 Live Translate работает непрерывно. Модель переводит речь во время разговора, оставаясь всего на несколько секунд позади говорящего и уменьшая паузы в общении.

Функцию Live Translate развертывают по нескольким направлениям:

для разработчиков – в публичной подготовительной версии через Gemini Live API и Google AI Studio;

для бизнеса – частная подготовительная версия в Google Meet стартует в этом месяце;

для пользователей – через Google Translate на Android и iOS.

Gemini 3.5 Live Translate обрабатывает вещание во время потоковой передачи и поддерживает многоязычный вход без ручной настройки. Модель также рассчитана на работу в шумной среде.

Для разработчиков Google предлагает использовать Gemini Live API для создания сервисов голосового перевода, включая звонки, встречи, уроки, трансляции и другие форматы живого общения.

Платформы Agora, Fishjam, LiveKit, Pipecat и Vision Agents интегрируют Gemini Live API, чтобы разработчики могли создавать программы для перевода голоса без самостоятельного построения сложной инфраструктуры потокового аудио.

Среди партнеров, тестирующих модель, Google называет Grab. Компания проверяет Live Translate для многоязычного общения между водителями и пассажирами при посадке. По данным Google, пользователи Grab совершают более 10 млн голосовых звонков в месяц через платформу.

Для бизнеса запуск Gemini 3.5 Live Translate означает расширение инструментов для международных звонков, встреч и поддержки клиентов. Для пользователей Google Translate это должно упростить живое общение на разных языках без отдельных переводчиков или пауз между репликами.

Напомним, Google начала внедрение искусственного интеллекта Gemini в свои услуги перевода, в частности в приложение Google Translate и поиск. Обновление направлено на повышение точности и естественности переводов, особенно в случаях с многозначными фразами, идиомами и сленгом.