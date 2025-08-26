Google усиливает безопасность Android: верификация станет обязательной для всех разработчиков

Компания Google анонсировала ужесточение мер безопасности по распространению приложений для Android, направленных на борьбу с мошенничеством и вредоносным программным обеспечением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает TechCrunch.

Начиная со следующего года компания введет обязательную проверку личности для всех разработчиков, распространяющих свои приложения на сертифицированных устройствах Android.

Это правило касается не только разработчиков, пользующихся магазином Google Play, но и тех, кто использует другие платформы или sideloading (установки из внешних источников).

Почему Google идет на этот шаг?

Согласно исследованиям Google, более 50 раз больше вредоносного программного обеспечения распространяется из-за загрузки из Интернета, чем через Google Play.

Нововведения будут направлены на то, чтобы уменьшить количество злоумышленников, которые скрывают своего настоящего лица для распространения вирусов, финансовых мошенничеств и кражи данных пользователей.

Android останется открытой платформой. Пользователи по-прежнему могут устанавливать приложения из альтернативных источников, но теперь каждый разработчик, желающий распространять свой продукт на устройствах Android, должен будет пройти верификацию.

Что изменится для разработчиков?

Теперь разработчики должны предоставить свои официальные данные: полное имя, адрес, электронную почту и номер телефона. Для независимых разработчиков и фрилансеров это может означать необходимость регистрации как бизнес, чтобы сохранить конфиденциальность своих личных данных.

Подобные изменения уже ввела компания Apple в Европейском Союзе, где разработчики обязаны предоставлять свой статус торговца для размещения новых приложений согласно Закону о цифровых услугах (DSA).

Для студентов и разработчиков-любителей Google предусмотрел отдельный тип аккаунта разработчика, учитывая их потребности, отличные от потребностей коммерческих компаний.

Этапы внедрения новых правил

Сначала Google позволит заинтересованным разработчикам зарегистрироваться для раннего доступа, начиная с октября 2025 г., чтобы протестировать систему и предоставить отзывы.

В марте 2026 года для всех разработчиков будет введена проверка. До сентября 2026 года любое приложение, установленное на устройстве Android в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, должно будет отвечать новым требованиям.

Начиная с 2027 года требования начнут распространяться по всему миру.

Эти изменения, по мнению экспертов, должны оказать существенное влияние на экосистему Android, повысив ее безопасность и уменьшив риски для пользователей.

