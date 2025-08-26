Google посилює безпеку Android: верифікація стане обов'язковою для всіх розробників

Компанія Google анонсувала посилення заходів безпеки щодо розповсюдження додатків для Android, спрямованих на боротьбу з шахрайством та шкідливим програмним забезпеченням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє TechCrunch.

Починаючи з наступного року, компанія запровадить обов’язкову перевірку особи для всіх розробників, які розповсюджують свої додатки на сертифікованих пристроях Android.

Це правило стосуватиметься не лише розробників, що користуються магазином Google Play, а й тих, хто використовує інші платформи або sideloading (встановлення з зовнішніх джерел).

Чому Google йде на цей крок?

Згідно з дослідженнями Google, понад 50 разів більше шкідливого програмного забезпечення поширюється через завантаження з інтернету, ніж через Google Play.

Нововведення будуть спрямовані на те, щоб зменшити кількість зловмисників, які приховують свою справжню особу для поширення вірусів, фінансових шахрайств та крадіжки даних користувачів.

Android залишиться відкритою платформою. Користувачі, як і раніше, зможуть встановлювати додатки з альтернативних джерел, але тепер кожен розробник, що бажає поширювати свій продукт на пристроях Android, повинен буде пройти верифікацію.

Що зміниться для розробників?

Розробники муситимуть надати свої офіційні дані: повне ім’я, адресу, електронну пошту та номер телефону. Для незалежних розробників та фрілансерів це може означати необхідність реєструватися як бізнес, щоб зберегти конфіденційність своїх особистих даних.

Подібні зміни вже запровадила компанія Apple в Європейському Союзі, де розробники зобов’язані надавати свій "статус торговця" для розміщення нових додатків згідно із Законом про цифрові послуги (DSA).

Для студентів та розробників-аматорів Google передбачив окремий тип облікового запису розробника, враховуючи їхні потреби, відмінні від потреб комерційних компаній.

Етапи впровадження нових правил

Спочатку Google дозволить зацікавленим розробникам зареєструватися для раннього доступу, починаючи з жовтня 2025 року, щоб протестувати систему та надати відгуки.

У березні 2026 року для всіх розробників буде запроваджено перевірку. До вересня 2026 року будь-який додаток, встановлений на пристрої Android у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді, повинен буде відповідати новим вимогам.

Починаючи з 2027 року, вимоги почнуть поширюватися по всьому світу.

Ці зміни, на думку експертів, мають суттєво вплинути на екосистему Android, підвищивши її безпеку та зменшивши ризики для користувачів.

