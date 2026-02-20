Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Горючее для ВСУ: Минобороны вдвое ускорило поставки благодаря цифровизации

Горючее для ВСУ
Минобороны вдвое ускорило поставки горючего подразделениям / Минобороны

Министерство обороны вдвое ускорило логистику горючего для ВСУ. Благодаря отказу от бумажной волокиты в пользу цифровых заявок путь топлива к бакам теперь длится от нескольких часов до 2-3 дней — раньше такие сроки были недостижимы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ведомство запустило систему Управления логистическим обеспечением (УЛС) по направлению ГСМ уже в 600 воинских частях.

В рамках проекта к системе присоединилось 700 пользователей, проведено обучение для более 1 600 военнослужащих.

Теперь все заявки на горючее проходят через единую цифровую систему. Она учитывает комплексную структуру Вооруженных сил: настроены более 100 вариантов маршрутов согласования, а каждая заявка проходит через один или несколько органов военного управления. Это обеспечивает четкий контроль и ответственность на каждом этапе.

Что получили военные на практике

  • Меньше бюрократии.   Заявки подаются и соглашаются в одной системе без дублирования документов и лишних ручных шагов.
  • Быстрая доставка.   Благодаря цифровому маршруту согласования и автоматическому контролю сроков заявки выполняются в считанные дни и горючее поступает в подразделения без задержек, связанных с бумажными процедурами.
  • Прозрачный процесс. В любой момент видно, на каком этапе находится заявка и кто за нее отвечает.
  • Данные для точных управленческих решений. Система формирует аналитику в реальном времени, что позволяет выявлять узкие места и постоянно усовершенствовать процесс обеспечения.

Поэтому военные части по всей стране начинают быстрее получать горюче-смазочные материалы благодаря цифровизации процесса в системе управления логистическим обеспечением.

О системе

Цифровая система УЛС берет на себя весь контроль: с момента, когда солдат попросил горючее, до заправки техники. Показывает реальные запасы и следит, чтобы каждое подразделение получило ровно столько, сколько нужно, и вовремя.

Система построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, используемой более 90% армий стран НАТО.

Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб