Горючее для ВСУ: Минобороны вдвое ускорило поставки благодаря цифровизации

Министерство обороны вдвое ускорило логистику горючего для ВСУ. Благодаря отказу от бумажной волокиты в пользу цифровых заявок путь топлива к бакам теперь длится от нескольких часов до 2-3 дней — раньше такие сроки были недостижимы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ведомство запустило систему Управления логистическим обеспечением (УЛС) по направлению ГСМ уже в 600 воинских частях.

В рамках проекта к системе присоединилось 700 пользователей, проведено обучение для более 1 600 военнослужащих.

Теперь все заявки на горючее проходят через единую цифровую систему. Она учитывает комплексную структуру Вооруженных сил: настроены более 100 вариантов маршрутов согласования, а каждая заявка проходит через один или несколько органов военного управления. Это обеспечивает четкий контроль и ответственность на каждом этапе.

Что получили военные на практике

Меньше бюрократии. Заявки подаются и соглашаются в одной системе без дублирования документов и лишних ручных шагов.

Быстрая доставка. Благодаря цифровому маршруту согласования и автоматическому контролю сроков заявки выполняются в считанные дни и горючее поступает в подразделения без задержек, связанных с бумажными процедурами.

Прозрачный процесс . В любой момент видно, на каком этапе находится заявка и кто за нее отвечает.

Данные для точных управленческих решений. Система формирует аналитику в реальном времени, что позволяет выявлять узкие места и постоянно усовершенствовать процесс обеспечения.

Поэтому военные части по всей стране начинают быстрее получать горюче-смазочные материалы благодаря цифровизации процесса в системе управления логистическим обеспечением.

О системе

Цифровая система УЛС берет на себя весь контроль: с момента, когда солдат попросил горючее, до заправки техники. Показывает реальные запасы и следит, чтобы каждое подразделение получило ровно столько, сколько нужно, и вовремя.

Система построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, используемой более 90% армий стран НАТО.

Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.