Минобороны вводит цифровой учет горючего: что изменится в ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга потребления и топлива. Это шаг к максимально прозрачному и контролируемому обеспечению Вооруженных сил, а также реализации положений Национальной антикоррупционной программы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Инициатором концепции стало Командование сил логистики ВСУ. Документ определяет принципы контроля остатков горючего в центрах обеспечения и последующего внедрения цифровых инструментов.

"Мы начинаем с концепции, а дальше шаг за шагом внедряем полный цифровой учет и мониторинг горючего - одного из ключевых ресурсов для войска", - отметил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Резервуары для хранения и перемещения горючего постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета. Датчики будут автоматически измерять уровень топлива и передавать данные службам обеспечения в режиме онлайн.

Учет топлива уже ведется в цифровой системе на базе SAP – современной программы для управления ресурсами, которую используют армии 90% стран НАТО. Ранее для сверки учетных данных с фактическими остатками потребовались выездные проверки и ручные замеры, что занимало время и создавало риски ошибок или злоупотреблений.

Благодаря датчикам можно будет мгновенно видеть реальное состояние горючего. В случае недостатка или аномальных потерь ситуацию можно будет оперативно отреагировать. Бумажные журналы и ежедневные ручные измерения больше не требуются, а контроль станет автоматическим и непрерывным.

Следующим этапом станет внедрение цифровых инструментов для автоматического расчета потребностей в топливе.

"Система знает, сколько горючего есть, как оно тратится и как часто пополняется. В дальнейшем это позволит прогнозировать потребности и вовремя пополнять запасы. Именно так работает современный ритейл в мире", — отметила заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Оксана Ферчук.

