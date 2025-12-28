Міноборони запроваджує цифровий облік пального: що зміниться у ЗСУ

Міністерство оборони України затвердило концепцію цифрового обліку та моніторингу споживання й якості пального. Це крок до максимально прозорого та контрольованого забезпечення Збройних сил, а також реалізації положень Національної антикорупційної програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Ініціатором концепції стало Командування Сил логістики ЗСУ. Документ визначає принципи контролю залишків пального в центрах забезпечення та подальшого впровадження цифрових інструментів.

"Ми починаємо з концепції, а далі крок за кроком впроваджуємо повний цифровий облік і моніторинг пального — одного з ключових ресурсів для війська", — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Датчики автоматично вимірюватимуть рівень пального та передаватимуть дані службам забезпечення в режимі онлайн.

Облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP — сучасної програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Раніше для звірки облікових даних із фактичними залишками потрібні були виїзні перевірки та ручні заміри, що займало час і створювало ризики помилок або зловживань.

Завдяки датчикам можна буде миттєво бачити реальний стан пального. У разі нестачі або аномальних втрат — ситуацію можна буде оперативно відреагувати. Паперові журнали та щоденні ручні вимірювання більше не будуть потрібні, а контроль стане автоматичним і безперервним.

Наступним етапом стане впровадження цифрових інструментів для автоматичного розрахунку потреб у пальному.

"Система знає, скільки пального є, як воно витрачається і як часто поповнюється. Надалі це дасть змогу прогнозувати потреби й вчасно поповнювати запаси. Саме так працює сучасний рітейл у світі", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

