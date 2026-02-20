Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пальне для ЗСУ: Міноборони вдвічі пришвидшило постачання завдяки цифровізації

Пальне для ЗСУ
Міноборони вдвічі пришвидшило постачання пального підрозділам / Міноборони

Міністерство оборони вдвічі прискорило логістику пального для ЗСУ. Завдяки відмові від паперової тяганини на користь цифрових заявок, шлях палива до баків тепер триває від кількох годин до 2-3 днів — раніше такі терміни були недосяжними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відомство запустило систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком ПММ вже в 600 військових частинах.

У межах проєкту до системи приєдналось 700 користувачів, проведено навчання для більш ніж 1 600 військовослужбовців. 

Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління. Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі.

Що отримали військові на практиці

  • Менше бюрократії. Заявки подаються та погоджуються в одній системі —  без дублювання документів і зайвих ручних кроків.
  • Швидша доставка. Завдяки цифровому маршруту погодження та автоматичному контролю строків заявки виконуються за лічені дні і пальне надходить у підрозділи без затримок, пов’язаних із паперовими процедурами.
  • Прозорий процес. У будь-який момент видно, на якому етапі перебуває заявка та хто за неї відповідає.
  • Дані для точних управлінських рішень. Система формує аналітику в реальному часі, що дає змогу виявляти вузькі місця та постійно вдосконалювати процес забезпечення.

Тож військові частини по всій країні починають швидше отримувати пально-мастильні матеріали завдяки цифровізації процесу в системі Управління логістичним забезпеченням. 

Про систему

Цифрова система УЛЗ бере на себе весь контроль: від моменту, коли солдат попросив пальне, до заправки техніки. Показує реальні запаси та стежить, щоб кожен підрозділ отримав рівно стільки, скільки потрібно, і вчасно. 

Система побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.

Автор:
Тетяна Бесараб