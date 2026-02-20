- Категорія
Пальне для ЗСУ: Міноборони вдвічі пришвидшило постачання завдяки цифровізації
Міністерство оборони вдвічі прискорило логістику пального для ЗСУ. Завдяки відмові від паперової тяганини на користь цифрових заявок, шлях палива до баків тепер триває від кількох годин до 2-3 днів — раніше такі терміни були недосяжними.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Відомство запустило систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком ПММ вже в 600 військових частинах.
У межах проєкту до системи приєдналось 700 користувачів, проведено навчання для більш ніж 1 600 військовослужбовців.
Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління. Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі.
Що отримали військові на практиці
- Менше бюрократії. Заявки подаються та погоджуються в одній системі — без дублювання документів і зайвих ручних кроків.
- Швидша доставка. Завдяки цифровому маршруту погодження та автоматичному контролю строків заявки виконуються за лічені дні і пальне надходить у підрозділи без затримок, пов’язаних із паперовими процедурами.
- Прозорий процес. У будь-який момент видно, на якому етапі перебуває заявка та хто за неї відповідає.
- Дані для точних управлінських рішень. Система формує аналітику в реальному часі, що дає змогу виявляти вузькі місця та постійно вдосконалювати процес забезпечення.
Тож військові частини по всій країні починають швидше отримувати пально-мастильні матеріали завдяки цифровізації процесу в системі Управління логістичним забезпеченням.
Про систему
Цифрова система УЛЗ бере на себе весь контроль: від моменту, коли солдат попросив пальне, до заправки техніки. Показує реальні запаси та стежить, щоб кожен підрозділ отримав рівно стільки, скільки потрібно, і вчасно.
Система побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.
Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.