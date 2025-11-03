Госизмена и сделки со снабжением минудобрений: обвинительный акт в отношении нардепа Шевченко направлен в суд

ДБР завершило расследование в отношении действующего народного депутата. Обвинительный акт, касающийся государственной измены и незаконного завладения средствами частного предприятия, направлен в суд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Имени нардепа не раскрывается, но, как свидетельствуют факты, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко, который с ноября 2024 находится под стражей по подозрению в государственной измене.

Народный депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси. Начиная с 2020 года, он неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом.

Собраны доказательства совершения трех эпизодов преступлений. Первые два касаются государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Третий эпизод – мошенническое завладение народным депутатом 14,5 млн грн частного предприятия.

Следствие установило, что нардеп распространял российские нарративы через собственные медиаканалы и интервью пророссийским блоггерам. Эти материалы распространялись на пропагандистских ресурсах РФ, создавая ошибочное впечатление об официальной позиции украинских властей. Он не прекратил эту деятельность и после полномасштабного вторжения.

В публичных выступлениях он продвигал тезисы о "крахе украинской государственности" и необходимости идти на переговоры с РФ на любых условиях.

Кроме того, в ходе следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставкой минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, но белорусская сторона затягивала поставку, что позволило нардепу мошенническим путем завладеть средствами.

Что известно о деле Евгения Шевченко

14 ноября 2024 года Евгению Шевченко сообщили первое подозрение о государственной измене. По данным следствия, он систематически распространял российские нарративы в своих соцсетях, выступлениях и интервью.

В июне 2025 г. правоохранители сообщили нардепу новое подозрение по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В июле 2025 года СБУ, Офис генпрокурора и ДБР сообщили новое подозрение нардепу по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.