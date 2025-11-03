Держзрада і оборудки із постачанням міндобрив: обвинувальний акт щодо нардепа Шевченка направлено до суду

ДБР завершило розслідування щодо чинного народного депутата. Обвинувальний акт, який стосується державної зради та незаконного заволодіння коштами приватного підприємства, направлено до суду.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Імені нардепа не розкривається, але, як свідчать факти, йдеться про народного депутата Євгенія Шевченка, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді.

Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом.

Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Слідство встановило, що нардеп поширював російські наративи через власні медіаканали та інтерв’ю проросійським блогерам. Ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи хибне враження про офіційну позицію української влади. Він не припинив цю діяльність і після повномасштабного вторгнення.

У публічних виступах він просував тези про "крах української державності" та необхідність йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Крім того, під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв’язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, але білоруська сторона затягувала поставку, що дозволило нардепу шахрайським шляхом заволодіти коштами.

Що відомо про справу Євгенія Шевченка

14 листопада 2024 Євгену Шевченку повідомили першу підозру про державну зраду. За даними слідства, він систематично поширював російські наративи у своїх соцмережах, виступах та інтерв'ю.

У червні 2025 року правоохоронці повідомили нардепу нову підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У липні 2025 року СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР повідомили нову підозру нардепу за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.