Имущественные отношения: правительство отказалось от двух устаревших форм управления активами

С 2025 г. в Украине заработали новые правила управления государственным и коммунальным имуществом. Со вступлением в силу закона №4196-IX и отменой Хозяйственного кодекса система имущественных отношений в государственном секторе претерпела существенную модернизацию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Украина отказалась от советских механизмов хозяйственного ведения и оперативного управления. На смену им пришел современный инструмент — право узуфрукта, позволяющего передавать государственное и коммунальное имущество в безвозмездное пользование сроком до пяти лет или бессрочно.

Кабинет министров уже утвердил постановление, определяющее порядок передачи имущества на праве узуфрукта, условия подачи документов и контроль его использования.

Пользователями могут стать:

  • государственные и коммунальные хозяйственные общества,
  • предприятия с государственной или коммунальной долей свыше 50%,
  • юридические лица, единственным учредителем которых является государство или община.

По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарии Марчак, внедрение узуфрукта обеспечит единые правила использования активов и прозрачность их учета.

Право узуфрукта подразумевает возможность использования и получения дохода от имущества без права его реализации либо отчуждения. Новый механизм не распространяется на уже действующие отношения в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также объекты энергетической и газотранспортной системы. Однако в дальнейшем эти категории будут передаваться в пользование именно на условиях узуфрукта.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи корпоративных прав государства уполномоченным органам управления, сократив перечень документов, которые должны были предоставлять убыточные хозяйствующие субъекты, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации.

Автор:
Татьяна Гойденко