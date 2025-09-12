- Категория
Имущественные отношения: правительство отказалось от двух устаревших форм управления активами
С 2025 г. в Украине заработали новые правила управления государственным и коммунальным имуществом. Со вступлением в силу закона №4196-IX и отменой Хозяйственного кодекса система имущественных отношений в государственном секторе претерпела существенную модернизацию.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Украина отказалась от советских механизмов хозяйственного ведения и оперативного управления. На смену им пришел современный инструмент — право узуфрукта, позволяющего передавать государственное и коммунальное имущество в безвозмездное пользование сроком до пяти лет или бессрочно.
Кабинет министров уже утвердил постановление, определяющее порядок передачи имущества на праве узуфрукта, условия подачи документов и контроль его использования.
Пользователями могут стать:
- государственные и коммунальные хозяйственные общества,
- предприятия с государственной или коммунальной долей свыше 50%,
- юридические лица, единственным учредителем которых является государство или община.
По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарии Марчак, внедрение узуфрукта обеспечит единые правила использования активов и прозрачность их учета.
Право узуфрукта подразумевает возможность использования и получения дохода от имущества без права его реализации либо отчуждения. Новый механизм не распространяется на уже действующие отношения в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также объекты энергетической и газотранспортной системы. Однако в дальнейшем эти категории будут передаваться в пользование именно на условиях узуфрукта.
Напомним, Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи корпоративных прав государства уполномоченным органам управления, сократив перечень документов, которые должны были предоставлять убыточные хозяйствующие субъекты, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации.