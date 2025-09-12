Запланована подія 2

Майнові відносини: уряд відмовився від двох застарілих форм управління активами

З 2025 року в Україні запрацювали нові правила управління державним і комунальним майном. Із набуттям чинності закону №4196-IX та скасуванням Господарського кодексу система майнових відносин у державному секторі зазнала суттєвої модернізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Україна відмовилася від радянських механізмів господарського відання та оперативного управління. На зміну їм прийшов сучасний інструмент — право узуфрукта, що дозволяє передавати державне та комунальне майно у безоплатне користування на строк до п’яти років або безстроково.

Кабінет міністрів уже затвердив постанову, яка визначає порядок передачі майна на праві узуфрукта, умови подання документів та контроль за його використанням.

Користувачами можуть стати:

  • державні та комунальні господарські товариства,
  • підприємства з державною чи комунальною часткою понад 50%,
  • юридичні особи, єдиним засновником яких є держава або громада.

За словами заступниці Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарії Марчак, впровадження узуфрукта забезпечить єдині правила користування активами та прозорість їх обліку.

Право узуфрукта передбачає можливість користування та отримання доходу від майна без права його продажу чи відчуження. Новий механізм не поширюється на вже діючі відносини у сфері оборонно-промислового комплексу, а також на об’єкти енергетичної та газотранспортної системи. Проте надалі і ці категорії передаватимуться у користування саме на умовах узуфрукта.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі корпоративних прав держави уповноваженим органам управління, скоротивши перелік документів, які повинні були надавати збиткові суб'єкти господарювання, що передаються у сферу управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації.

Автор:
Тетяна Гойденко