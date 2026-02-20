Запланована подія 2

Государственное предприятие "Укринтерэнерго" реорганизуют в ООО: что известно

Укринтерэнерго
ГП "Укринтерэнерго" реорганизуют в ООО. Фото: Укринтерэнерго.

Государственный поставщик "последней надежды" на рынке электроэнергии "Укринтерэнерго" приступил к процедуре реорганизации. Предприятие будет превращено в общество с ограниченной ответственностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укринтерэнерго".

Это стандартная процедура, которая сопровождает преобразование юридического лица и позволяет урегулировать возможные обязательства по завершению реорганизации.                     

Главой комиссии по преобразованию назначен Дмитрий Котляренко. На него возложены обязанности по координации процесса и коммуникации с кредиторами.

Согласно законодательству, кредиторы имеют право заявить свои требования в течение двух месяцев со дня внесения записи о решении о реорганизации в Единый государственный реестр. Учредителем предприятия остается Министерство экономики Украины.

О деятельности предприятия

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" было основано в начале 1993 года. Предприятие создавалось для эффективной реализации экспортного потенциала энергетического комплекса Украины.

С момента своего создания предприятие постоянно расширяет сферы деятельности. На сегодняшний день предприятием наработана устойчивая база делового партнерства и сотрудничества на территории Украины и за ее пределами.

Отметим, ГПВД "Укринтерэнерго" выполняет функцию поставщика "последней надежды" ( ПОН ) на рынке электроэнергии с 1 января 2019 и было определено правительством на внеконкурсной основе. Его функции как ПОН были несколько раз пролонгированы.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ повысила цену на электроэнергию для клиентов поставщика "последней надежды" . Как отметили в регуляторе, ГПВД "Укринтерэнерго" выступило с предложением внесения изменений в Порядок по увеличению коэффициента, учитывающего риски РДС.

Автор:
Татьяна Ковальчук