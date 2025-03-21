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Банкротство, ликвидация или реорганизация: сколько бизнесов начали процесс прекращения работы с начала года
1087 бизнесов начали процесс прекращения своей работы с начала этого года. Из них 164 компании оказались в процессе банкротства, а 118 уже на стадии судебной ликвидации. Также в Украине впервые зафиксирован случай превентивной реструктуризации компании. Процедура стала возможна только с 2025 года.
Об этом сообщает "Опендатабот".
1000 бизнесов начали процесс прекращения работы
Отмечается, что 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.
По данным аналитиков, еще 164 компании, прекратившие работу, проходят процедуру банкротства через суд. Это на 22% больше, чем в начале прошлого года.
Кроме этого, 118 компаний перешли на стадию судебной ликвидации, то есть закрытие из-за несостоятельности выплатить долги. В этом случае кредиторам выплачивают деньги за проданное имущество бизнеса.
80 других бизнесов в настоящее время на стадии реорганизации (превращения) в другой проект. Это на 63,5% меньше, чем в прошлом.
"Такой процесс могут запустить, чтобы скрыть сомнительные бизнесы или партнеров путем слияния, присоединения, разделения и преобразования компаний", — отмечают в "Опендатаботе".
Бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации
Также впервые в Украине компания приступила к процедуре превентивной реструктуризации. Так поступают, когда собственник видит, что бизнес сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и меняет условия выполнения кредитных обязанностей без прекращения работы. Эта новая процедура позволяет сохранить бизнес и не стать банкротами.
Денис Лихопек адвокат, арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по вопросам банкротства, отмечает, что в последнее время самостоятельное закрытие бизнеса теряет популярность: показатель текущего года на 23% ниже аналогичного в прошлом году. Это связано с повышением ответственности владельцев и менеджеров за наличие долгов и потенциальных кредиторов.
Эксперт отмечает, что только 5-10% всех процедур заходит в санацию, то есть восстановление платежеспособности. Это связано с тем, что предприятия слишком поздно обращаются в судебные механизмы восстановления платежеспособности.
"На мой взгляд, финансовые трудности испытывает большинство предприятий, но сейчас урегулировать их с помощью судебных процедур для собственников слишком сложно и рискованно. Если уже стал банкротом, то санация маловероятно поможет что-то изменить. Фактически, это лишь отражение общего состояния бизнеса и экономики в целом", — комментирует Денис Лихопек.
Заметим, с 1 января в Украине вступил в силу закон, вводящий механизмы превентивной реструктуризации для бизнеса, и ООО "Три О" – девелопер и управляющий компании ТРЦ Gulliver, стало первой компанией, проходящей эту процедуру.
Напомним, за три года войны в Украине закрылось более полумиллиона бизнесов .