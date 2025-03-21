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Банкрутство, ліквідація або реорганізація: скільки бізнесів почали процес припинення роботи від початку року
1 087 бізнесів почали процес припинення своєї роботи від початку цього року. З них 164 компанії опинились у судовому процесі банкрутства, а 118 вже на стадії судової ліквідації. Також в Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії. Процедура стала можливою лише з 2025 року.
Про це повідомляє "Опендатабот".
1000 бізнесів почали процес припинення роботи
Зазначається, що 1 087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи від початку року. 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.
За даними аналітиків, ще 164 компанії, які припинили роботу, наразі проходять процедуру банкрутства через суд. Це на 22% більше, ніж на початку минулого року.
Окрім цього, 118 компаній перейшли на стадію судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. В такому разі кредиторам виплачують гроші за продане майно бізнесу.
80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік.
"Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній", - зауважують в "Опендатабот".
Бізнес вперше проходить процедуру превентивної реструктуризації
Також вперше в Україні компанія почала процедуру превентивної реструктуризації. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов’язків без припинення роботи. Ця нова процедура дає можливість зберегти бізнес і не стати банкрутами.
Денис Лихопьок адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства, зауважує, що останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов’язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.
Експерт зауважує, що лише 5-10% усіх процедур заходить в санацію — тобто відновлення платоспроможності. Це пов’язано з тим, що підприємства занадто пізно звертаються до судових механізмів відновлення платоспроможності.
"На мій погляд, фінансові труднощі має більшість підприємств, але наразі врегулювати їх за допомогою судових процедур для власників занадто складно і ризиковано. Якщо вже став банкрутом, то санація малоймовірно допоможе щось змінити. Фактично, це лише відображення загального стану бізнесу та економіки в цілому" — коментує Денис Лихопьок.
Зауважимо, з 1 січня в Україні набув чинності закон, що запроваджує механізми превентивної реструктуризації для бізнесу, і ТОВ "Три О" – девелопер та управляючий компанії ТРЦ Gulliver, стало першою компанією, яка проходить цю процедуру.
Нагадаємо, за три роки війни в Україні закрилися більше пів мільйона бізнесів.