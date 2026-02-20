Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Державне підприємство "Укрінтеренерго" реорганізують у ТОВ: що відомо

Укрінтеренерго
ДП "Укрінтеренерго" реорганізують в ТОВ. Фото: Укрінтеренерго.

Державний постачальник "останньої надії" на ринку електроенергії "Укрінтеренерго" розпочав процедуру реорганізації. Підприємство буде перетворене на товариство з обмеженою відповідальністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрінтеренерго".

Це стандартна процедура, яка супроводжує перетворення юридичної особи та дозволяє врегулювати можливі зобов’язання до завершення реорганізації.                     

Головою комісії з перетворення призначено Дмитра Котляренка. На нього покладено обов'язки з координації процесу та комунікації з кредиторами.

Відповідно до законодавства, кредитори мають право заявити свої вимоги протягом двох місяців з дня внесення запису про рішення щодо реорганізації до Єдиного державного реєстру. Засновником підприємства залишається Міністерство економіки України.

Про діяльність підприємства

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» було засновано на початку 1993 року. Підприємство створювалось з метою ефективної реалізації експортного потенціалу енергетичного комплексу України.

З моменту свого створення підприємство постійно розширює сфери  діяльності. На сьогоднішній день підприємством напрацьована стійка база ділового партнерства і співробітництва на території України і за її межами.

Зауважимо, ДПЗД "Укрінтеренерго" виконує функцію постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Його функції як ПОН були кілька разів пролонговані.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП підвищила ціну на електроенергію для клієнтів постачальника "останньої надії". Як зазначили в регуляторі, ДПЗД "Укрінтеренерго" виступило з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ.

Автор:
Тетяна Ковальчук