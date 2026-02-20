Державне підприємство "Укрінтеренерго" реорганізують у ТОВ: що відомо

Державний постачальник "останньої надії" на ринку електроенергії "Укрінтеренерго" розпочав процедуру реорганізації. Підприємство буде перетворене на товариство з обмеженою відповідальністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрінтеренерго".

Це стандартна процедура, яка супроводжує перетворення юридичної особи та дозволяє врегулювати можливі зобов’язання до завершення реорганізації.

Головою комісії з перетворення призначено Дмитра Котляренка. На нього покладено обов'язки з координації процесу та комунікації з кредиторами.

Відповідно до законодавства, кредитори мають право заявити свої вимоги протягом двох місяців з дня внесення запису про рішення щодо реорганізації до Єдиного державного реєстру. Засновником підприємства залишається Міністерство економіки України.

Про діяльність підприємства

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» було засновано на початку 1993 року. Підприємство створювалось з метою ефективної реалізації експортного потенціалу енергетичного комплексу України.

З моменту свого створення підприємство постійно розширює сфери діяльності. На сьогоднішній день підприємством напрацьована стійка база ділового партнерства і співробітництва на території України і за її межами.

Зауважимо, ДПЗД "Укрінтеренерго" виконує функцію постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Його функції як ПОН були кілька разів пролонговані.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП підвищила ціну на електроенергію для клієнтів постачальника "останньої надії". Як зазначили в регуляторі, ДПЗД "Укрінтеренерго" виступило з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ.