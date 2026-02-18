Государство дотирует деревообработку, а госбюджет теряет миллиарды – нардепка.

Украинская политика поддержки деревообрабатывающей отрасли создает парадоксальную систему, в которой государственный бюджет фактически не получает добавленную стоимость, а рабочие места преимущественно в тени. Топ-20 крупнейших покупателей древесины уплатили в прошлом году всего 1,8 млрд грн налогов, а возмещение НДС получили почти вдвое больше — 2,7 млрд грн.

об этом сообщила народная депутат, член налогового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Она заявила, что под видом революционной целесообразности с прошлого года Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт дров хвойных пород, и уже много лет действует мораторий на экспорт булыжника.

Объяснило правительство это желанием якобы развить переработку в Украине, отметила нардепка.

Рабочие места в тени, деньги за границей: реалии украинской деревообработки

"Так что же за добавленная стоимость такая, о которой все кричат, но никто ее не видел? Украина ежегодно заготавливает 14-15 млн кубометров древесины. 2/3 покупают деревообработчики, большинство продукции которых идет на экспорт", - написала Василевская-Смаглюк.

В результате возникает вопрос: что из этого получает государство как владелец леса?

Василевская-Смаглюк сообщила, что направила запрос в Государственную налоговую службу по налогам, сборам и ЕСВ от лесопользователей и переработчиков.

Кроме того, народная депутат проанализировала Топ-20 крупнейших покупателей древесины.

"Оказалось, что все они вместе в 2025 году уплатили аж 1,8 млрд грн налогов. А возмещение НДС получили почти вдвое больше - 2,7 млрд грн. То есть! Государство фактически дотирует переработку древесины", - отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, правительство годами продвигает тезисы, что деревообработка — это:

рабочие места;

развитие производства;

добавленная стоимость.

"Но если посмотреть на НДФЛ - этого не видно вообще. Рабочие места в тени. И добавленная стоимость - тоже", - утверждает народный депутат.

Она добавила, что государство:

ограничивает рынок в угоду деревообработчикам, большинство из которых выводят выручку за границу;

искусственно держит прайс ценой запрета на экспорт сырья;

и еще и доплачивает отрасли из-за НДС.

Древесина дороже, госбюджет беднее

"А бюджет при этом наполняется фактически лишь продажей необработанной древесины. Составляется очень странная модель, от которой плакали бы Карл Маркс и Адам Смит, но плачет украинский бюджет: ресурс государственный, а переработка сидит на НДС-дотации", - написала член налогового комитета.

Она подчеркнула, что поддержка производства — это благородно. Но не ценой госбюджета воюющей страны.

Кроме того, Василевская-Смаглюк обратилась в Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности с требованием немедленно проверить, куда деваются налоги, кто и как их минимизирует и принять меры по отражению хозяйственной деятельности данных предприятий.

Нардепка добавила Топ-20 покупателей лесопродукции, занимающих треть рынка и за прошлый год купили древесины на 12,5 млрд грн:

ООО "Цунами";

ООО "Свисс Кроно";

ООО "Украинские лесопильные";

ООО "ОДЕК Украина";

ООО "Бренвель";

ЧП "Тайфун-плюс";

ООО "УХЛК";

ФЛП Крупский Роман Андрианович;

ООО "Кроноспан Ровно";

ООО "Кроноспан УА";

ПКЧП "Агропромтехцентр";

ЧП "Львов-Пак";

ЧАО "Еврошпон-смыга";

ПИИ ООО "Укршпон";

ООО "Коростенский завод МДФ";

ЧП "Укрхозтовары";

ООО "Ива-ВВ";

ООО "Барлинек инвест";

ООО "Слав форест";

ООО "Еврошпон".

Напомним, Кабмин овал решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год.