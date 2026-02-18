- Категория
Государство дотирует деревообработку, а госбюджет теряет миллиарды – нардепка.
Украинская политика поддержки деревообрабатывающей отрасли создает парадоксальную систему, в которой государственный бюджет фактически не получает добавленную стоимость, а рабочие места преимущественно в тени. Топ-20 крупнейших покупателей древесины уплатили в прошлом году всего 1,8 млрд грн налогов, а возмещение НДС получили почти вдвое больше — 2,7 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила народная депутат, член налогового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Она заявила, что под видом революционной целесообразности с прошлого года Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт дров хвойных пород, и уже много лет действует мораторий на экспорт булыжника.
Объяснило правительство это желанием якобы развить переработку в Украине, отметила нардепка.
Рабочие места в тени, деньги за границей: реалии украинской деревообработки
"Так что же за добавленная стоимость такая, о которой все кричат, но никто ее не видел? Украина ежегодно заготавливает 14-15 млн кубометров древесины. 2/3 покупают деревообработчики, большинство продукции которых идет на экспорт", - написала Василевская-Смаглюк.
В результате возникает вопрос: что из этого получает государство как владелец леса?
Василевская-Смаглюк сообщила, что направила запрос в Государственную налоговую службу по налогам, сборам и ЕСВ от лесопользователей и переработчиков.
Кроме того, народная депутат проанализировала Топ-20 крупнейших покупателей древесины.
"Оказалось, что все они вместе в 2025 году уплатили аж 1,8 млрд грн налогов. А возмещение НДС получили почти вдвое больше - 2,7 млрд грн. То есть! Государство фактически дотирует переработку древесины", - отметила Василевская-Смаглюк.
По ее словам, правительство годами продвигает тезисы, что деревообработка — это:
- рабочие места;
- развитие производства;
- добавленная стоимость.
"Но если посмотреть на НДФЛ - этого не видно вообще. Рабочие места в тени. И добавленная стоимость - тоже", - утверждает народный депутат.
Она добавила, что государство:
- ограничивает рынок в угоду деревообработчикам, большинство из которых выводят выручку за границу;
- искусственно держит прайс ценой запрета на экспорт сырья;
- и еще и доплачивает отрасли из-за НДС.
Древесина дороже, госбюджет беднее
"А бюджет при этом наполняется фактически лишь продажей необработанной древесины. Составляется очень странная модель, от которой плакали бы Карл Маркс и Адам Смит, но плачет украинский бюджет: ресурс государственный, а переработка сидит на НДС-дотации", - написала член налогового комитета.
Она подчеркнула, что поддержка производства — это благородно. Но не ценой госбюджета воюющей страны.
Кроме того, Василевская-Смаглюк обратилась в Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности с требованием немедленно проверить, куда деваются налоги, кто и как их минимизирует и принять меры по отражению хозяйственной деятельности данных предприятий.
Нардепка добавила Топ-20 покупателей лесопродукции, занимающих треть рынка и за прошлый год купили древесины на 12,5 млрд грн:
- ООО "Цунами";
- ООО "Свисс Кроно";
- ООО "Украинские лесопильные";
- ООО "ОДЕК Украина";
- ООО "Бренвель";
- ЧП "Тайфун-плюс";
- ООО "УХЛК";
- ФЛП Крупский Роман Андрианович;
- ООО "Кроноспан Ровно";
- ООО "Кроноспан УА";
- ПКЧП "Агропромтехцентр";
- ЧП "Львов-Пак";
- ЧАО "Еврошпон-смыга";
- ПИИ ООО "Укршпон";
- ООО "Коростенский завод МДФ";
- ЧП "Укрхозтовары";
- ООО "Ива-ВВ";
- ООО "Барлинек инвест";
- ООО "Слав форест";
- ООО "Еврошпон".
Напомним, Кабмин овал решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год.