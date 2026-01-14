В начале 2026 года заготовка древесины выросла в три раза по сравнению с прошлым годом

В начале 2026 года ГП "Леса Украины" заготовило втрое больше древесины, чем в январе прошлого года. Несмотря на мощные снегопады, процесс заготовки стартовал гораздо активнее.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Лесов Украины".

Заготовка древесины в Украине

"Несмотря на мощные снегопады, процесс заготовки в этом году стартовал значительно динамичнее, чем в начале 2025 года", - говорится в сообщении.

Традиционного январского "праздничного" затишья, обычно продолжающегося несколько недель, в этом году практически не было. Уже в первой декаде января динамика заготовки древесины оказалась втрое выше, чем в прошлом, и объемы продолжают ежедневно расти, отмечает пресс-служба.

Для обеспечения бесперебойной работы бригад заготовителей вся техника предприятия задействована на расчистку дорог и создание необходимых условий перевозки готовой продукции.

Напомним, цены на топливные дрова для населения и социальной сферы будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.

Ранее также сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.