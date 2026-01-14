На початку 2026 року заготівля деревини зросла втричі порівняно з минулим роком

На початку 2026 року ДП “Ліси України” заготовило втричі більше деревини, ніж у січні минулого року. Незважаючи на потужні снігопади, процес заготівлі стартував значно активніше.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Заготівля деревини в Україні

"Незважаючи на потужні снігопади, процес заготівлі цього року стартував значно динамічніше, ніж на початку 2025-го", - йдеться в повідомленні.

Традиційного січневого "святкового" затишшя, яке зазвичай триває кілька тижнів, цього року практично не було. Уже в першій декаді січня динаміка заготівлі деревини виявилася втричі вищою, ніж торік, і обсяги продовжують щодня зростати, наголошує пресслужба.

Для забезпечення безперебійної роботи бригад заготівельників уся техніка підприємства задіяна на розчищення доріг та створення необхідних умов для перевезення готової продукції.

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.