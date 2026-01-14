Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На початку 2026 року заготівля деревини зросла втричі порівняно з минулим роком

дрова
Динаміка заготівлі деревини на початку року значно вища, ніж у 2025 / Freepik

На початку 2026 року ДП “Ліси України” заготовило втричі більше деревини, ніж у січні минулого року. Незважаючи на потужні снігопади, процес заготівлі стартував значно активніше.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Заготівля деревини в Україні

"Незважаючи на потужні снігопади, процес заготівлі цього року стартував значно динамічніше, ніж на початку 2025-го", - йдеться в повідомленні.

Традиційного січневого "святкового" затишшя, яке зазвичай триває кілька тижнів, цього року практично не було. Уже в першій декаді січня динаміка заготівлі деревини виявилася втричі вищою, ніж торік, і обсяги продовжують щодня зростати, наголошує пресслужба.

Для забезпечення безперебійної роботи бригад заготівельників уся техніка підприємства задіяна на розчищення доріг та створення необхідних умов для перевезення готової продукції.

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону. 

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.

Автор:
Ольга Опенько