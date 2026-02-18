- Категорія
Держава дотує деревообробку, а держбюджет втрачає мільярди — нардепка
Українська політика підтримки деревообробної галузі створює парадоксальну систему, в якій державний бюджет фактично не отримує доданої вартості, а робочі місця переважно в тіні. Топ-20 найбільших покупців деревини сплатили торік лише 1,8 млрд грн податків, а відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомила народна депутатка, членкиня податкового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона заявила, що під виглядом революційної доцільності з минулого року Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід, і вже багато років діє мораторій на експорт кругляка.
Пояснив уряд це бажанням нібито розвинути переробку в Україні, зазначила нардепка
Робочі місця в тіні, гроші за кордоном: реалії української деревообробки
"Так що ж то за додана вартість така, про яку всі кричать, але ніхто її не бачив? Україна щороку заготовляє 14–15 млн кубометрів деревини. 2/3 купують деревообробники, більшість продукції яких йде на експорт", - написала Василевська-Смаглюк.
В результаті постає питання: що з цього отримує держава — як власник лісу?
Василевська-Смаглюк повідомила, що направила запит до Державної податкової служби щодо податків, зборів та ЄСВ від лісокористувачів і переробників.
Окрім того, народна депутатка проаналізувала Топ-20 найбільших покупців деревини.
"Виявилось, що всі вони разом у 2025 році сплатили аж 1,8 млрд грн податків. А відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. Тобто! Держава фактично дотує переробку деревини", — зауважила Василевська-Смаглюк.
За її словами, уряд роками просуває тези, що деревообробка — це:
- робочі місця;
- розвиток виробництва;
- додана вартість.
"Але якщо подивитись на ПДФО — цього не видно взагалі. Робочі місця в тіні. І додана вартість — теж", - стверджує народна депутатка.
Вона додала, що держава:
- обмежує ринок на догоду деревообробникам, більшість з яких виводять виручку за кордон;
- штучно тримає прайс ціною заборони експорту сировини;
- і ще й доплачує галузі через ПДВ.
Деревина дорожча, держбюджет бідніший
"А бюджет при цьому наповнюється фактично лише продажем необробленої деревини. Складається дуже дивна модель, від якої плакали б Карл Маркс та Адам Сміт, але плаче український бюджет: ресурс державний, а переробка сидить на ПДВ-дотації", - написала членкиня податкового комітету.
Вона наголосила, що підтримка виробництва — це шляхетно. Але не ціною держбюджету воюючої країни.
Окрім того, Василевська-Смаглюк звернулася до Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки з вимогою негайно перевірити, куди діваються податки, хто і як їх мінімізує та вжити заходи з випрозорення господарської діяльності даних підприємств.
Нардепка додала Топ-20 покупців лісопродукції, які займають третину ринку і за минулий рік купили деревини на 12,5 млрд грн:
- ТОВ "Цунамі";
- ТОВ "Свісс Кроно";
- ТОВ "Українські лісопильні";
- ТОВ "ОДЕК Україна";
- ТОВ "Бренвель";
- ПП "Тайфун-плюс";
- ТОВ "УХЛК";
- ФОП Крупський Роман Андріянович;
- ТОВ "Кроноспан Рівне";
- ТОВ "Кроноспан УА";
- ВКПП "Агропромтехцентр";
- ПП "Львів-Пак";
- ПрАТ "Єврошпон-смига";
- ПІІ ТОВ "Укршпон";
- ТОВ "Коростенський завод МДФ";
- ПП "Укргосптовари";
- ТОВ "Верба-ВВ";
- ТОВ "Барлінек інвест";
- ТОВ "Слав форест";
- ТЗОВ "Єврошпон".
Нагадаємо, Кабмін увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік.