Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Держава дотує деревообробку, а держбюджет втрачає мільярди — нардепка

Кругляк
Щороку Україна заготовляє до 15 млн кубометрів деревини, більшість йде на експорт / Pixabay

Українська політика підтримки деревообробної галузі створює парадоксальну систему, в якій державний бюджет фактично не отримує доданої вартості, а робочі місця переважно в тіні. Топ-20 найбільших покупців деревини сплатили торік лише 1,8 млрд грн податків, а відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила народна депутатка, членкиня податкового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона заявила, що під виглядом революційної доцільності з минулого року Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід, і вже багато років діє мораторій на експорт кругляка. 

Пояснив уряд це бажанням нібито розвинути переробку в Україні, зазначила нардепка

Робочі місця в тіні, гроші за кордоном: реалії української деревообробки  

"Так що ж то за додана вартість така, про яку всі кричать, але ніхто її не бачив? Україна щороку заготовляє 14–15 млн кубометрів деревини. 2/3 купують деревообробники, більшість продукції яких йде на експорт", - написала Василевська-Смаглюк.

В результаті постає питання: що з цього отримує держава — як власник лісу? 

Василевська-Смаглюк повідомила, що направила запит до Державної податкової служби щодо податків, зборів та ЄСВ від лісокористувачів і переробників.

Окрім того, народна депутатка проаналізувала Топ-20 найбільших покупців деревини. 

"Виявилось, що всі вони разом у 2025 році сплатили аж 1,8 млрд грн податків. А відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. Тобто! Держава фактично дотує переробку деревини", зауважила Василевська-Смаглюк. 

За її словами, уряд роками просуває тези, що деревообробка — це:

  •   робочі місця; 
  •   розвиток виробництва;  
  •   додана вартість.

"Але якщо подивитись на ПДФО — цього не видно взагалі. Робочі місця в тіні. І додана вартість — теж", - стверджує народна депутатка. 

Вона додала, що держава:

  •  обмежує ринок на догоду деревообробникам, більшість з яких виводять виручку за кордон; 
  •  штучно тримає прайс ціною заборони експорту сировини; 
  •  і ще й доплачує галузі через ПДВ.

Деревина дорожча, держбюджет бідніший 

"А бюджет при цьому наповнюється фактично лише продажем необробленої деревини. Складається дуже дивна модель, від якої плакали б Карл Маркс та Адам Сміт, але плаче український бюджет: ресурс державний, а переробка сидить на ПДВ-дотації", - написала членкиня податкового комітету. 

Вона наголосила, що підтримка виробництва — це шляхетно. Але не ціною держбюджету воюючої країни. 

Окрім того, Василевська-Смаглюк звернулася до Державної  податкової служби та Бюро економічної безпеки з вимогою негайно перевірити, куди діваються податки, хто і як їх мінімізує та вжити заходи з випрозорення господарської діяльності даних підприємств.

Нардепка додала Топ-20 покупців лісопродукції, які займають третину ринку і за минулий рік купили деревини на 12,5 млрд грн: 

  • ТОВ "Цунамі"; 
  • ТОВ "Свісс Кроно"; 
  • ТОВ "Українські лісопильні"; 
  • ТОВ "ОДЕК Україна"; 
  • ТОВ "Бренвель"; 
  • ПП "Тайфун-плюс"; 
  • ТОВ "УХЛК"; 
  • ФОП Крупський Роман Андріянович; 
  • ТОВ "Кроноспан Рівне"; 
  • ТОВ "Кроноспан УА"; 
  •  ВКПП "Агропромтехцентр";
  • ПП "Львів-Пак"; 
  • ПрАТ "Єврошпон-смига"; 
  • ПІІ ТОВ "Укршпон"; 
  • ТОВ "Коростенський завод МДФ"; 
  • ПП "Укргосптовари"; 
  • ТОВ "Верба-ВВ"; 
  •  ТОВ "Барлінек інвест"; 
  •  ТОВ "Слав форест";
  •  ТЗОВ "Єврошпон".

Нагадаємо, Кабмін увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік. 

Автор:
Анна Мурашко