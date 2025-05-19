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ИИ не понимает, какой сегодня день: исследование выявило неожиданные ограничения моделей искусственного интеллекта

робот, искусственный интеллект, ши
Создано автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Несмотря на все достижения генеративного искусственного интеллекта — от написания кодов до сдачи экзаменов, новое исследование показало его поразительную неспособность ориентироваться в элементарных вещах: определении времени по аналоговым часам и исчислении дня недели по дате.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на статью Live Science.

Результаты были обнародованы на престижной конференции ICLR-2025 (International Conference on Learning Representations) и опубликованы в виде препринта. Исследование провела команда из Эдинбургского университета, протестировав самые передовые мультимодальные модели – GPT-4o (OpenAI), Claude-3.5 Sonnet (Anthropic), Gemini 2.0 (Google), LLaMA 3.2-Vision (Meta). Оказалось, что в более чем половине случаев модели не смогли правильно считать время или назвать день недели.

Почему ИИ ошибается в том, что человек выполняет с детства без труда?

Во-первых, визуально-пространственные задачи – не самая сильная сторона языковых моделей. Чтобы правильно определить время по аналоговым часам, нужно не просто видеть стрелки, а понимать их форму, длину, угол и функцию. Человек интуитивно знает, что короткая стрелка – часы, длинная – минуты. А ИИ, даже если "видит" стрелки, не всегда понимает, как именно они соотносятся – у него нет встроенной модели механики часов.

Во-вторых, обучающих данных недостаточно. Большинство ИИ-моделей тренируются на миллиардах изображений и текстов из открытых источников. Но крайне мало из них содержат четкие пары "часы — время" или "дата — день недели". Без такового набора примеров модель просто не научится верно решать эти задачки.

В-третьих, языковые модели не "считают" в привычном смысле. Так, некоторые ИИ уже способны решать сложные математические задачи — особенно в контексте специально подготовленных олимпиадных условий. Однако это не свидетельствует о подлинном понимании чисел или способности производить базовые вычисления без поддержки. В задачах на дату и время модели часто не выполняют арифметику как процесс, а генерируют наиболее вероятный вариант ответа на основе статистических закономерностей из учебных текстов. Без точного алгоритма, заложенного в систему, ИИ просто "угадывает" — и потому легко ошибается.

Эти результаты показывают фундаментальные пробелы в способности ИИ выполнять то, что для людей является базовыми навыками. Если мы хотим интегрировать ИИ в сервисы планирования, управления временем или вспомогательные технологии – эти ограничения следует учитывать, подчеркнул ведущий автор исследования Рохит Саксена.

Это еще одно напоминание: даже самые мощные модели остаются уязвимыми в том, что кажется очевидным и требуют человеческого контроля там, где ошибка имеет цену.

Автор:
Кейт Щеглова