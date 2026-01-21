Запланована подія 2

Илон Маск заговорил о покупке Ryanair на фоне громкого конфликта с ее гендиректором

Илон Маск
Илон Маск / Shutterstock

Публичный конфликт между Илоном Маском и главой Ryanair Майклом О'Лири вышел на новый уровень: миллиардер заговорил о возможной покупке авиакомпании, а ответный лоукостер назвал его "идиотом" и превратил скандал в маркетинговую кампанию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует BBC.

О скандале Маска и Ryanair

Основатель Tesla и SpaceX недавно намекнул, что мог бы приобрести ирландскую лоукост-авиакомпанию, а также призвал к увольнению ее руководителя.

В ответ Ryanair резко отреагировала в соцсетях, назвав Маска "идиотом" и использовав скандал для рекламы своей январской распродажи билетов. В официальном аккаунте авиакомпании в X появилось сообщение с предложением специальной акции под названием "Великие идиоты", адресованной Маске и другим пользователям платформы.

Спор между бизнесменами вспыхнул после того, как О'Лири отверг идею установки спутникового интернета Starlink на самолетах Ryanair. По его словам, пассажиры коротких рейсов не готовы платить за Wi-Fi, а дополнительное оборудование увеличит расходы на топливо и будет ежегодно стоить компании сотни миллионов долларов.

Маск в ответ несколько раз публично заявлял о возможности покупки Ryanair и критиковал позицию ее руководства. В то же время, эксперты напоминают, что авиакомпании ЕС должны принадлежать преимущественно владельцам из стран Евросоюза или связанных с ним государств, что усложняет потенциальное соглашение.

Ryanair также сообщила, что Майкл О'Лири проведет пресс-конференцию в Дублине, где прокомментирует последние заявления Маска. Оба предпринимателя давно известны своей склонностью к громким и провокационным публичным высказываниям, регулярно привлекающим внимание СМИ.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири подверг критике европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.

Автор:
Ольга Опенько