Ілон Маск заговорив про купівлю Ryanair на тлі гучного конфлікту з її гендиректором

Публічний конфлікт між Ілоном Маском і главою Ryanair Майклом О’Лірі вийшов на новий рівень: мільярдер заговорив про можливу купівлю авіакомпанії, а лоукостер у відповідь назвав його “ідіотом” та перетворив скандал на маркетингову кампанію.

Як пише Delo.ua, про це інформує BBC.

Про скандал Маска і Ryanair

Засновник Tesla та SpaceX нещодавно натякнув, що міг би придбати ірландську лоукост-авіакомпанію, а також закликав до звільнення її очільника.

У відповідь Ryanair різко відреагувала в соцмережах, назвавши Маска "ідіотом" і використавши скандал для реклами свого січневого розпродажу квитків. В офіційному акаунті авіакомпанії в X з’явився допис із пропозицією спеціальної акції під назвою "Великі ідіоти", адресованої Маску та іншим користувачам платформи.

Суперечка між бізнесменами спалахнула після того, як О’Лірі відкинув ідею встановлення супутникового інтернету Starlink на літаках Ryanair. За його словами, пасажири коротких рейсів не готові платити за Wi-Fi, а додаткове обладнання збільшить витрати на паливо та щорічно коштуватиме компанії сотні мільйонів доларів.

Маск у відповідь кілька разів публічно заявляв про можливість купівлі Ryanair і критикував позицію її керівництва. Водночас експерти нагадують, що авіакомпанії ЄС мають належати переважно власникам із країн Євросоюзу або пов’язаних із ним держав, що ускладнює потенційну угоду.

Ryanair також повідомила, що Майкл О’Лірі проведе пресконференцію в Дубліні, де прокоментує останні заяви Маска. Обидва підприємці давно відомі своєю схильністю до гучних і провокативних публічних висловлювань, які регулярно привертають увагу ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.