Соцсеть X может стать банком: Маск готовит запуск X Money

Илон Маск готовит запуск X Money – финансового сервиса внутри соцсети X, сочетающего платежи, банковские функции и AI-инструменты. Проект должен стать ключевым шагом к созданию суперапе, однако сталкивается с регуляторными и рыночными вызовами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Маск превращает X в финансовую платформу

Более трех лет после приобретения Twitter, Илон Маск продолжает реализовывать свою идею создания универсального "суперапа" на базе X. Уже в ближайшее время компания может открыть доступ к X Money – финансовому инструменту, интегрирующему платежи и банкинг прямо в соцсеть.

По информации пользователей, тестирующих продукт, сервис будет предлагать кэшбек на покупки, повышенную доходность на остатки средств, бесплатные переводы между пользователями и персонализированную дебетовую карту. Также планируется интеграция AI-ассистента от xAI, который будет анализировать затраты и помогать управлять финансами.

Маск, ранее являвшийся соучредителем PayPal, рассматривает финансовые сервисы как основу для создания экосистемы вроде WeChat – платформы, где пользователь может выполнять большинство повседневных действий в одном приложении.

Регуляторные барьеры и сомнения экспертов

Несмотря на амбициозные планы, реализация проекта сталкивается с рядом вызовов. Многие ключевые детали X Money остаются неизвестными, включая полный функционал, условия пользования и точные сроки масштабного запуска. Кроме того, сервис еще не получил всех необходимых лицензий в США, что усложняет его выход на рынок.

Эксперты отмечают, что P2P-платежи сами по себе не прибыльны, а превращение X в основной финансовый инструмент для пользователей требует значительных изменений. Дополнительной проблемой является отсутствие развитой e-commerce инфраструктуры, без которой сложно создать полноценную финансовую экосистему.

В то же время у платформы есть сильные стартовые позиции - большая аудитория и пользователей, которые уже получают выплаты через X и могут стать первыми клиентами X Money. Однако аналитики сомневаются, что этого будет достаточно для быстрого успеха: еще предстоит преодолеть барьеры доверия, регулирования и конкуренции.

Ранее сообщалось, что Tesla использует распространенную корпоративную тактику, известную как перемещение прибыли. Это, вероятно, позволило ей сэкономить более 400 млн долларов на налогах в США.

Автор:
Ольга Опенько