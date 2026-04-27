Соцмережа X може стати банком: Маск готує запуск X Money

Ілон Маск готує запуск X Money - фінансового сервісу всередині соцмережі X, який поєднає платежі, банківські функції та AI-інструменти. Проєкт має стати ключовим кроком до створення “суперапу”, однак стикається з регуляторними та ринковими викликами.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Маск перетворює X на фінансову платформу

Понад три роки після придбання Twitter, Ілон Маск продовжує реалізовувати свою ідею створення універсального "суперапу" на базі X. Уже найближчим часом компанія може відкрити доступ до X Money - фінансового інструменту, який інтегрує платежі та банкінг прямо у соцмережу.

За інформацією користувачів, що тестують продукт, сервіс пропонуватиме кешбек на покупки, підвищену дохідність на залишки коштів, безкоштовні перекази між користувачами та персоналізовану дебетову картку. Також планується інтеграція AI-асистента від xAI, який аналізуватиме витрати та допомагатиме керувати фінансами.

Маск, який раніше був співзасновником PayPal, розглядає фінансові сервіси як основу для створення екосистеми на кшталт WeChat - платформи, де користувач може виконувати більшість повсякденних дій в одному застосунку.

 Регуляторні бар’єри та сумніви експертів

Попри амбітні плани, реалізація проєкту стикається з низкою викликів. Багато ключових деталей X Money залишаються невідомими, зокрема повний функціонал, умови користування та точні терміни масштабного запуску. Крім того, сервіс ще не отримав усіх необхідних ліцензій у США, що ускладнює його вихід на ринок.

Експерти наголошують, що P2P-платежі самі по собі не є прибутковими, а перетворення X на основний фінансовий інструмент для користувачів потребує значних змін. Додатковою проблемою є відсутність розвиненої e-commerce інфраструктури, без якої складно створити повноцінну фінансову екосистему.

Водночас платформа має сильні стартові позиції - велику аудиторію та користувачів, які вже отримують виплати через X і можуть стати першими клієнтами X Money. Однак аналітики сумніваються, що цього буде достатньо для швидкого успіху: проєкту ще належить подолати бар’єри довіри, регулювання та конкуренції.

Раніше повідомлялося, що Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США. 

Автор:
Ольга Опенько