Илья Забарный официально перешел в ПСЖ за €66 млн, став вторым самым дорогим футболистом в истории Украины

Украинский защитник Илья Забарный официально присоединился к французскому футбольному клубу "Пари Сен-Жермен".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ПСЖ в соцсети Х.

"Он выходит в свет. Теперь он один из нас. Добро пожаловать в Париж, Илья Забарный", – говорится в сообщении.

Один из самых авторитетных мировых футбольных журналистов-инсайдеров Фабрицио Романо пишет, что Забарный подписал контракт с ПСЖ как новый игрок до июня 2030 года. Сумма сделки с английским "Борнмутом" – 66 миллионов евро.

Трансфер Забарного в ПСЖ вывел его на второе место в списке самых дорогих украинских футболистов всех времен. Выше только Михаил Мудрик, переход которого в "Челси" обошелся лондонскому клубу в 70 млн евро.

Карьера Ильи Забарного

Илья Забарный родился 1 сентября 2002 года в Киеве.

Клубная карьера

Воспитанник "Динамо" дебютировал в первой команде киевлян в 18-летнем возрасте в 2020 году. Быстро закрепился в основе, выиграл Кубок и Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В январе 2023 года защитник перешел в английский "Борнмут" за €22,7 млн, став первым украинцем в истории клуба. Сначала контракт рассчитали до лета 2028 года, затем продлили до 2029-го. В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Игра за сборную Украины

Дебютировал в октябре 2020 в 18 лет. Участвовал в Евро-2020, где отыграл все матчи турнира, став одним из самых молодых центрбеков в истории соревнования. Свыше 30 поединков за национальную команду и стабильно входит в основной состав.

Рыночная стоимость

Профильный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Забарного в 42 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом сборной Украины. Михаила Мудрика в этом рейтинге нет, хотя именно он остается самым дорогим украинцем в истории по сумме трансфера. Мудрик фигурирует по допинг-делу и временно отстранен от матчей, в том числе и за сборную.

Пятерка самых дорогих футболистов в сборной выглядит так:

Переговоры по переходу Ильи Забарного в ПСЖ начались весной 2025 года, когда клуб включил его в список трансферных целей. Хотя футболиста активно рассматривали еще в январе, так он появился среди кандидатов для усиления обороны ПСЖ. Официальное предложение клуба поступило в июне.