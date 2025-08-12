Ілля Забарний офіційно перейшов до ПСЖ за €66 млн, ставши другим найдорожчим футболістом в історії України

Український захисник Ілля Забарний офіційно приєднався до французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен".

Про це пише Delo.ua з посиланням на допис ПСЖ в соцмережі Х.

"Він виходить у світло. Тепер він один із нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний", – йдеться в повідомленні.

Однин з найавторитетніших світових футбольних журналістів-інсайдерів Фабріціо Романо пише, що Забарний підписав контракт з ПСЖ як новий гравець до червня 2030 року. Сума угоди з англійським "Борнмутом" – 66 мільйонів євро.

Трансфер Забарного до ПСЖ вивів його на друге місце в списку найдорожчих українських футболістів усіх часів. Вище лише Михайло Мудрик, перехід якого до "Челсі" обійшовся лондонському клубу у 70 млн євро.

Кар’єра Іллі Забарного

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року в Києві.

Клубна кар’єра

Вихованець "Динамо" дебютував у першій команді киян у 18-річному віці у 2020 році. Швидко закріпився в основі, виграв Кубок та Суперкубок України, грав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

У січні 2023 року захисник перейшов до англійського "Борнмута" за €22,7 млн, ставши першим українцем в історії клубу. Спочатку контракт розрахували до літа 2028 року, згодом продовжили до 2029-го. Минулого сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією гольовою передачею.

Гра за збірну України

Дебютував у жовтні 2020 року у 18 років. Брав участь у Євро-2020, де відіграв усі матчі турніру, ставши одним із наймолодших центрбеків в історії змагання. Має понад 30 поєдинків за національну команду і стабільно входить до основного складу.

Ринкова вартість

Профільний портал Transfermarkt оцінює 22-річного Забарного у €42 млн, що робить його найдорожчим футболістом збірної України. Михайла Мудрика в цьому рейтингу немає, хоча саме він залишається найдорожчим українцем в історії за сумою трансферу. Наразі Мудрик фігурує у допінг-справі й тимчасово відсторонений від матчів, зокрема й за збірну.

П'ятірка найдорожчих футболістів у збірній виглядає так:

Переговори щодо переходу Іллі Забарного до ПСЖ розпочалися навесні 2025 року, коли клуб включив його до свого списку трансферних цілей. Хоча футболіста активно розглядали ще у січні — так він з’явився серед кандидатів для посилення оборони ПСЖ. Офіційна пропозиція клубу надійшла у червні.