"Именно при каденции Зеленского началась реальная борьба с госпредателями": тайный агент СБУ рассказал о проникновении в офис Сивковича и задержании Кулинича

Еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Экс-регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом тайный агент Службы безопасности Украины заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Во время работы под прикрытием агент СБУ занимал должность водителя-помощника, вошел в доверие к Сивковичу, собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам россии.

"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для фсб информацию о политической ситуации,социологических исследованиях (прим: результаты которых подтасовывались в выгодном рф ключе)", – отметил агент СБУ.

Он также рассказал о работе в россии экс-начальника Крымского управления СБУ Олега Кулинича. Напомним, его в 2022 году лично задержал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Кулинич был топовым агентом россии. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале самой масштабной операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это время. Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госпредателями. И случай с Кулиничем – это свидетельство этой борьбы", – подчеркнул агент.

Его показания подтверждают двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич специально разваливал работу подразделения: назначал на должности непрофессиональных людей, ставил задачи, не связанные с задачами Крымского Главка, нарушал внутренние правила безопасности, собирал информацию, которую потом мог использовать враг для наступления, блокировал расследование резонансных дел против предателей.

"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа", — отметили сотрудники Службы.

Также они рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения России Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.

"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", — подытожил сотрудник Службы.

Напомним, что эксрегионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Януковича. После Революции Достоинства он бежал в россию. В настоящее время подозреваемый в государственной измене и создании преступной организации.