Имитация чеков и неоформленные работники: ГНС обнаружила многочисленные нарушения в большой сети бытовой техники

Государственная налоговая служба провела проверки деятельности крупной торговой сети бытовой техники, насчитывающей около 150 магазинов по всей стране. В результате мер контроля были установлены факты манипулирования расчетными документами и нарушения трудового законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В ходе серии контрольных закупок в марте специалисты ГНС выяснили, что покупателям выдавали чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), которые не передавали данные на фискальный сервер. Такие документы только имитировали официальную фискализацию, что позволяло скрывать реальные объемы продаж.

В общей сложности зафиксировано более 20 случаев использования специального программного обеспечения для создания поддельных расчетных документов. Также установлено, что под общим брендом сети фактическую деятельность осуществляют десятки физических лиц – предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, а часть сделок проводилась без отражения в официальном учете.

Кроме финансовых манипуляций, в ходе фактических проверок налоговики обнаружили шестерых работников, выполнявших свои обязанности без надлежащего трудового оформления.

В настоящее время контрольные мероприятия продолжаются. По предварительным расчетам специалистов ГНС, общая сумма штрафных санкций за выявленные нарушения может составить около 3 млн гривен. Окончательный размер взысканий будет определен после завершения всех проверок.

