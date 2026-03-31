Імітація чеків та неоформлені працівники: ДПС виявила численні порушення у великій мережі побутової техніки

побутова техніка, магазин, жінка
ДПС виявила численні порушення у великій мережі побутової техніки / Freepik

Державна податкова служба провела перевірки діяльності великої торговельної мережі побутової техніки, яка налічує майже 150 магазинів по всій країні. У результаті заходів контролю було встановлено факти маніпулювання розрахунковими документами та порушення трудового законодавства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПС.

Під час серії контрольних закупівель у березні фахівці ДПС з’ясували, що покупцям видавали чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), які не передавали дані на фіскальний сервер. Такі документи лише імітували офіційну фіскалізацію, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажів.

Загалом зафіксовано понад 20 випадків використання спеціального програмного забезпечення для створення підроблених розрахункових документів. Також встановлено, що під спільним брендом мережі фактичну діяльність здійснюють десятки фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування, а частина операцій проводилася без відображення в офіційному обліку.

Окрім фінансових маніпуляцій, під час фактичних перевірок податківці виявили шістьох працівників, які виконували свої обов'язки без належного трудового оформлення.

Наразі контрольні заходи тривають. За попередніми розрахунками фахівців ДПС, загальна сума штрафних санкцій за виявлені порушення може сягнути близько 3 млн гривень. Остаточний розмір стягнень буде визначено після завершення всіх перевірок.

Раніше повідомлялося, що податкова служба виявила масштабні маніпуляції з розрахунковими документами в одній із великих мереж роздрібної торгівлі м’ясом. 

Автор:
Тетяна Ковальчук