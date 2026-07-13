Импорт новых бусов и фургонов в Украину вырос вдвое

В июне украинский рынок легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн составлял 3 945 машин. Главным драйвером сегмента стал импорт новых малотоннажных грузовиков, который вырос на 104,5% по отношению к июню прошлого года — до 726 регистраций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

По сравнению с маем, импорт новых LCV увеличился на 33,7%. Спрос в этом сегменте поддержали крупные логистические операторы, почтовые службы и ритейл-сети, обновляющие автопарки и использующие лизинговые инструменты.

Локальное производство коммерческой техники, в том числе сборка и дооборудование на базе импортных шасси, в июне выросло на 3,8% против мая — до 55 единиц.

Наибольшую долю рынка легких коммерческих автомобилей все еще формируют внутренние перепродажи подержанных машин. В июне на них пришлось 51,6% сегмента, или 2037 сделок. Это на 8,5% меньше чем в мае, но на 4,9% больше, чем в июне прошлого года.

Среди подержанных LCV на внутреннем рынке чаще всего перепродавали Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master. Третье место занял ГАЗ-3302, который остается популярным из-за более низкой стоимости и проще обслуживания.

Импорт подержанных легких коммерческих автомобилей в июне составил 1 127 первых регистраций, или 28,6% рынка. По сравнению с маем этот сегмент снизился на 9,6%, но в годовом исчислении вырос на 19,6%.

В сегменте импортируемых подержанных LCV самым популярным стал Renault Master, опередивший Mercedes-Benz Sprinter. Среди лидеров были Renault Trafic, Renault Kangoo и Volkswagen Crafter.

В рейтинге новых коммерческих авто первое место занял пикап Toyota Hilux. Далее следовали Renault Master, Citroen Berlingo, Peugeot Landtrek и Volkswagen Crafter.

В топ-10 также вошел китайский Chery Himla, указывающий на постепенное появление китайских брендов в сегменте коммерческой логистики.

Заметим, мартовская статистика рынка легких коммерческих автомобилей свидетельствовала о постепенном возобновлении деловой активности. Несмотря на высокие цены на топливо, бизнес адаптируется к новым условиям.