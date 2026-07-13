Імпорт нових бусів і фургонів в Україну зріс удвічі

У червні український ринок легких комерційних автомобілів масою до 3,5 тонни становив 3 945 машин. Головним драйвером сегмента став імпорт нових малотоннажних вантажівок, який зріс на 104,5% проти червня минулого року — до 726 реєстрацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Порівняно з травнем імпорт нових LCV збільшився на 33,7%. Попит у цьому сегменті підтримали великі логістичні оператори, поштові служби та ритейл-мережі, які оновлюють автопарки та використовують лізингові інструменти.

Локальне виробництво комерційної техніки, зокрема складання та дообладнання на базі імпортних шасі, у червні зросло на 3,8% проти травня — до 55 одиниць.

Найбільшу частку ринку легких комерційних авто все ще формують внутрішні перепродажі вживаних машин. У червні на них припало 51,6% сегмента, або 2 037 угод. Це на 8,5% менше, ніж у травні, але на 4,9% більше, ніж у червні минулого року.

Серед вживаних LCV на внутрішньому ринку найчастіше перепродували Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третє місце посів ГАЗ-3302, який залишається популярним через нижчу вартість і простіше обслуговування.

Імпорт вживаних легких комерційних авто у червні становив 1 127 перших реєстрацій, або 28,6% ринку. Порівняно з травнем цей сегмент знизився на 9,6%, але в річному вимірі зріс на 19,6%.

У сегменті імпортованих вживаних LCV найпопулярнішим став Renault Master, який випередив Mercedes-Benz Sprinter. Також серед лідерів були Renault Trafic, Renault Kangoo та Volkswagen Crafter.

У рейтингу нових комерційних авто перше місце посів пікап Toyota Hilux. Далі йшли Renault Master, Citroen Berlingo, Peugeot Landtrek та Volkswagen Crafter.

У топ-10 також увійшов китайський Chery Himla, що вказує на поступову появу китайських брендів у сегменті комерційної логістики.

Зауважимо, березнева статистика ринку легких комерційних автомобілів свідчила про поступове відновлення ділової активності. Попри високі ціни на пальне, бізнес адаптується до нових умов.