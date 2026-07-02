Индия требует от WhatsApp остановить запуск уникальных имен

Правительство Индии официально обратилось к руководству мессенджера WhatsApp с требованием остановить развертывание новой функции уникальных имен пользователей. Власти страны требуют обосновать безопасность этого обновления, угрожая юридическими последствиями в случае отказа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Ранее компания Meta объявила о начале поэтапного глобального запуска функции, позволяющей создавать уникальные никнеймы и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона. Однако индийский регулятор дал компании три дня на ответ и запретил внедрять обновление на территории страны до завершения официальных правительственных консультаций.

Для WhatsApp Индия является крупнейшим рынком в мире с аудиторией более 500 миллионов пользователей. Этот конфликт заставляет технологического гиганта выбирать между выполнением государственных требований и сохранением глобальной стратегии конфиденциальности.

Борьба с анонимностью и угроза киберпреступности

Вмешательство правительства Индии является продолжением жесткой политики контроля глобальных технологических платформ. Несколько недель назад в стране уже временно блокировали мессенджер Telegram именно из-за аналогичных беспокойств по поводу анонимности пользователей.

Главные аргументы индийских властей против новой функции WhatsApp:

Рост уровня мошенничества: в письме головного офиса компании указано, что сокрытие номеров телефонов может привести к всплеску онлайн-мошенничества, фишинга и случаев выдачи себя за других лиц.

Усложнение расследований: Министерство внутренних дел Индии отмечает, что инструменты сокрытия номеров мешают спецслужбам идентифицировать киберпреступников.

Юридическое давление: власти опираются на местное законодательство об ИТ. Если платформа игнорирует правила надлежащей осмотрительности правительства, то она теряет юридический иммунитет и несет прямую ответственность за контент пользователей.

В ответ представители WhatsApp заявили, что функция еще не запущена полноценно и будет вводиться постепенно до конца года. Компания уверяет, что разработала несколько уровней защиты, включая ограничение на количество новых контактов и блокировку попыток угадать чужое имя пользователя. Пользователям в любом случае понадобится телефонный номер для регистрации в системе.

Примечательно, что этот скандал разгорелся всего через неделю после того, как корпорация Meta назначила индийского предпринимателя Кунала Шаха новым глобальным руководителем WhatsApp, что подчеркивало особую важность этого рынка для компании.

Напомним, WhatsApp открыл резервирование имен для 3 миллиардов пользователей. Популярный мессенджер анонсировал масштабное обновление конфиденциальности, чтобы позволить пользователям защитить свои персональные данные во время общения.