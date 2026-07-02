Індія вимагає від WhatsApp зупинити запуск унікальних імен

Уряд Індії офіційно звернувся до керівництва месенджера WhatsApp із вимогою зупинити розгортання нової функції унікальних імен користувачів. Влада країни вимагає обґрунтувати безпеку цього оновлення, погрожуючи юридичними наслідками у разі відмови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Раніше компанія Meta оголосила про початок поетапного глобального запуску функції, яка дозволяє створювати унікальні нікнейми та спілкуватися в месенджері, не розкриваючи свій номер телефону. Проте індійський регулятор дав компанії три дні на відповідь і заборонив впроваджувати оновлення на території країни до завершення офіційних урядових консультацій.

Для WhatsApp Індія є найбільшим ринком у світі з аудиторією понад 500 мільйонів користувачів. Цей конфлікт змушує технологічного гіганта обирати між виконанням державних вимог та збереженням глобальної стратегії конфіденційності.

Боротьба з анонімністю та загроза кіберзлочинності

Втручання уряду Індії є продовженням жорсткої політики контролю над глобальними технологічними платформами. Кілька тижнів тому в країні вже тимчасово блокували месенджер Telegram саме через аналогічні занепокоєння щодо анонімності користувачів.

Головні аргументи індійської влади проти нової функції WhatsApp:

Зростання рівня шахрайства: у листі до головного офісу компанії зазначено, що приховування номерів телефонів може призвести до сплеску онлайн-шахрайства, фішингу та випадків видавання себе за інших осіб.

Ускладнення розслідувань: Міністерство внутрішніх справ Індії наголошує, що інструменти приховування номерів заважають спецслужбам ідентифікувати кіберзлочинців.

Юридичний тиск: влада спирається на місцеве законодавство про ІТ. Якщо платформа ігнорує правила належної обачності уряду, вона втрачає юридичний імунітет і несе пряму відповідальність за контент користувачів.

У відповідь представники WhatsApp заявили, що функція ще не запущена повноцінно і буде впроваджуватися поступово до кінця року. Компанія запевняє, що розробила кілька рівнів захисту, включаючи обмеження на кількість нових контактів та блокування спроб вгадати чуже ім'я користувача. Користувачам у будь-якому випадку знадобиться номер телефону для реєстрації в системі.

Прикметно, що цей скандал розгорівся лише за тиждень після того, як корпорація Meta призначила індійського підприємця Кунала Шаха новим глобальним керівником WhatsApp, що підкреслювало особливу важливість цього ринку для компанії.

Нагадаємо, WhatsApp відкрив резервування імен для 3 мільярдів користувачів. Популярний месенджер анонсував масштабне оновлення системи конфіденційності, щоб дозволити користувачам захистити свої персональні дані під час спілкування.