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Интернет и связь во время блекаутов: украинцам упростили подключение оборудования
Для обеспечения украинцев связью и интернетом во время тревог и блекаутов Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения к Правилам розничного рынка электроэнергии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.
Главной целью документа является устранение лишних бюрократических барьеров для граждан, пытающихся поддерживать связь с родными и оперативно получать критически важную информацию.
Ключевым новшеством регуляторного акта является увеличение лимита допустимой мощности электроустановок, которые можно использовать без обязательного устройства отдельного узла учета. Этот норматив предлагают повысить с прежних 0,1 кВт до 0,3 кВт.
Такой шаг позволит украинцам без дополнительных согласований и сложных административных процедур подключать оборудование, необходимое для стабильной работы домашних роутеров, оптических сетевых терминалов ONT, автономных систем охранной сигнализации, а также других маломощных устройств для передачи и защиты данных.
Помимо послаблений для интернет-устройств проект постановления четко детализирует порядок определения объемов потребления электрической энергии для таких маломощных установок.
Также документ оптимизирует действующий механизм расчетов и устанавливает новые четкие сроки предоставления информации о выплатах частным домохозяйствам, генерирующим электричество из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.
По оценкам регулятора это повысит общую прозрачность и эффективность взаимодействия между всеми участниками розничного рынка. В ближайшее время текст постановления будет обнародован на официальном вебсайте НКРЭКУ для сбора замечаний и предложений от общественности в рамках стандартной регуляторной процедуры.
Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.