Интернет и связь во время блекаутов: украинцам упростили подключение оборудования

Для обеспечения украинцев связью и интернетом во время тревог и блекаутов Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения к Правилам розничного рынка электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Главной целью документа является устранение лишних бюрократических барьеров для граждан, пытающихся поддерживать связь с родными и оперативно получать критически важную информацию.

Ключевым новшеством регуляторного акта является увеличение лимита допустимой мощности электроустановок, которые можно использовать без обязательного устройства отдельного узла учета. Этот норматив предлагают повысить с прежних 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Такой шаг позволит украинцам без дополнительных согласований и сложных административных процедур подключать оборудование, необходимое для стабильной работы домашних роутеров, оптических сетевых терминалов ONT, автономных систем охранной сигнализации, а также других маломощных устройств для передачи и защиты данных.

Помимо послаблений для интернет-устройств проект постановления четко детализирует порядок определения объемов потребления электрической энергии для таких маломощных установок.

Также документ оптимизирует действующий механизм расчетов и устанавливает новые четкие сроки предоставления информации о выплатах частным домохозяйствам, генерирующим электричество из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.

По оценкам регулятора это повысит общую прозрачность и эффективность взаимодействия между всеми участниками розничного рынка. В ближайшее время текст постановления будет обнародован на официальном вебсайте НКРЭКУ для сбора замечаний и предложений от общественности в рамках стандартной регуляторной процедуры.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.