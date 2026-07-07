Інтернет та зв’язок під час блекаутів: українцям спростили підключення обладнання

Для забезпечення українців зв’язком та інтернетом під час тривог і блекаутів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Головною метою документа є усунення зайвих бюрократичних бар'єрів для громадян, які намагаються підтримувати зв’язок із рідними та оперативно отримувати критично важливу інформацію.

Ключовим нововведенням регуляторного акта є збільшення ліміту допустимої потужності електроустановок, які дозволено використовувати без обов'язкового облаштування окремого вузла обліку. Цей норматив пропонують підвищити з колишніх 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Такий крок дозволить українцям без додаткових погоджень та складних адміністративних процедур підключати обладнання, необхідне для стабільної роботи домашніх роутерів, оптичних мережевих терміналів типу ONT, автономних систем охоронної сигналізації, а також інших малопотужних пристроїв для передачі та захисту даних.

Окрім послаблень для інтернет-пристроїв, проєкт постанови чітко деталізує порядок визначення обсягів споживання електричної енергії для таких малопотужних установок.

Також документ оптимізує чинний механізм розрахунків і встановлює нові чіткі строки подання інформації щодо виплат приватним домогосподарствам, які генерують електрику з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом.

За оцінками регулятора, це підвищить загальну прозорість та ефективність взаємодії між усіма учасниками роздрібного ринку. Найближчим часом текст постанови оприлюднять на офіційному вебсайті НКРЕКП для збору зауважень і пропозицій від громадськості в межах стандартної регуляторної процедури.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.