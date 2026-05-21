"Интерпайп" поставил в Саудовскую Аравию почти 10 тысяч железнодорожных колес

Украинская компания "Интерпайп" под брендом KLW за десять лет поставила в Саудовскую Аравию 9923 железнодорожных колеса общим весом 24,9 тыс. тонн. Компания продолжает развивать присутствие на ближневосточном рынке.

В компании отмечают, что железнодорожный сектор Саудовской Аравии имеет специфические условия эксплуатации из-за жаркого климата и песчаных дюн. Это ускоряет износ колес и увеличивает спрос на соответствующую продукцию.

Первый контракт предусматривал производство:

36-дюймовых колес для грузовых вагонов;

42-дюймовые колеса для локомотивов.

Для производителя этот проект нуждался в создании конструкций с повышенными техническими характеристиками. В частности, колеса должны были выдерживать увеличенную нагрузку на ось, сохранять меньший вес конструкции и отвечать повышенным требованиям к прочности и жесткости.

Колеса изготовляли методом горячей прокатки, предусматривающей технологические ограничения при формировании металла.

Для украинской компании развитие поставок в Саудовскую Аравию означает укрепление позиций на международном рынке железнодорожной продукции и расширение экспортных возможностей в секторе промышленного производства. Недавно компания также инвестировала 3,1 млн. долларов в комплекс неразрушающего контроля колес.

Напомним, недавно "Интерпайп" разработала новый дизайн колесной пары и впервые поставила ее европейскому вагоностроителю. Продукция предназначена для использования в тяжело нагруженных вагонах, которые будут эксплуатироваться на севере Европы, в частности, на сталелитейном предприятии в Швеции.