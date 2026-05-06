"Интерпайп" возобновил производство на румынском заводе Interpipe Roman — СЕО

Лука Занотти
Лука Занотти рассказал, что сейчас компания сосредотачивается на наращивании поставок полуфабрикатов на румынский завод / "Интерпайп"

Украинская промышленная компания "Интерпайп" возобновила производство трубной продукции на румынском заводе Interpipe Roman.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Лука Занотти в интервью специализированному металлургическому изданию "Металл Эксперт".

"К сожалению, мы получили контроль над производством 1 апреля без запасов полуфабрикатов. Поставки заготовки заняли некоторое время, и 14 апреля мы возобновили работу на 16-дюймовом прокатном стане",  отметил он.

По словам Занотти, компания сосредотачивается на наращивании поставок полуфабрикатов на румынский завод, тогда как темпы прокатки и финишной обработки готовой продукции будут зависеть от рыночного спроса.

Гендиректор добавил, что Interpipe Roman оснащен тремя трубопрокатными станами, однако в последние годы работал только один. "Наш бизнес-план заключается в возобновлении производства на том уровне", – сказал он.

Занотти подчеркнул, что "Интерпайп" не намерен перемещать производство или сокращать объемы выпуска трубной продукции на заводах в Украине в пользу Interpipe Roman.

"Сейчас заготовка частично поставляется с нашего основного завода "Интерпайп Сталь", а частично  на свободном рынке, но мы уже инвестируем в наш сталелитейный цех в Днепре, чтобы иметь возможность обеспечивать 100% потребностей в стали из нашего сталеплавильного цеха",  сообщил гендиректор "Интерпайпа".

Об "Интерпайпе" и Interpipe Roman

"Интерпайп" – украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности, в частности прокате. Косвенно контролирует активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Interpipe Roman – румынский трубный завод, который украинский "Интерпайп" приобрел у ArcelorMittal в конце марта 2026 года. Предприятие ранее работало под названием AMTP Roman и стало первым производственным активом "Интерпайпа" вне Украины и первой производственной платформой компании в Евросоюзе.

Завод специализируется на производстве бесшовных стальных труб для энергетики, строительства, машиностроения и нефтегазовой отрасли.

Автор:
Майя Калына