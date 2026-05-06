"Інтерпайп" відновив виробництво на румунському заводі Interpipe Roman – СЕО

Лука Занотті
Лука Занотті розповів, що зараз компанія зосереджується на нарощуванні постачання напівфабрикатів на румунський завод / "Інтерпайп"

Українська промислова компанія "Інтерпайп" відновила виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Лука Занотті в інтерв’ю спеціалізованому металургійному виданню "Метал Експерт".

"На жаль, ми отримали контроль над виробництвом 1 квітня без запасів напівфабрикатів. Постачання заготовки зайняло деякий час, і 14 квітня ми відновили роботу на 16-дюймовому прокатному стані", – зазначив він.

За словами Занотті, наразі компанія зосереджується на нарощуванні постачання напівфабрикатів на румунський завод, тоді як темпи прокатки та фінішної обробки готової продукції залежатимуть від ринкового попиту.

Гендиректор додав, що Interpipe Roman оснащене трьома трубопрокатними станами, проте останніми роками працював лише один стан. "Наш бізнес-план полягає у відновленні виробництва на тому рівні", – сказав він.

Занотті наголосив, що "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску трубної продукції на заводах в Україні на користь Interpipe Roman.

"Наразі заготовка частково постачається з нашого основного заводу "Інтерпайп Сталь", а частково – на вільному ринку, але ми вже інвестуємо в наш сталеливарний цех у Дніпрі, щоб мати змогу забезпечувати 100% потреб у сталі з нашого сталеплавильного цеху", – повідомив гендиректор "Інтерпайпу".

Про "Інтерпайп" та Interpipe Roman

"Інтерпайп" – українська бізнес-група, що належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості, зокрема, прокаті. Опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Interpipe Roman – це румунський трубний завод, який український "Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal наприкінці березня 2026 року. Підприємство раніше працювало під назвою AMTP Roman і стало першим виробничим активом "Інтерпайпу" за межами України та першою виробничою платформою компанії в Євросоюзі.

Завод спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб для енергетики, будівництва, машинобудування та нафтогазової галузі..

Автор:
Майя Калина