Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Інтерпайп" поставив до Саудівської Аравії майже 10 тисяч залізничних коліс

Залізничний сектор Саудівської Аравії має специфічні умови експлуатації
Залізничний сектор Саудівської Аравії має специфічні умови експлуатації / Depositphotos

Українська компанія "Інтерпайп" під брендом KLW за десять років поставила до Саудівської Аравії 9923 залізничні колеса загальною вагою 24,9 тис. тонн. Компанія продовжує розвивати присутність на близькосхідному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію компанії.

У компанії зазначають, що залізничний сектор Саудівської Аравії має специфічні умови експлуатації через спекотний клімат та піщані дюни. Це прискорює зношення коліс і збільшує попит на відповідну продукцію.

Перший контракт передбачав виробництво:

  • 36-дюймових коліс для вантажних вагонів;
  • 42-дюймових коліс для локомотивів.

Для виробника цей проєкт потребував створення конструкцій із підвищеними технічними характеристиками. Зокрема, колеса повинні були витримувати збільшене навантаження на вісь, зберігати меншу вагу конструкції та відповідати підвищеним вимогам до міцності й твердості.

Колеса виготовляли методом гарячого прокатування, що передбачає технологічні обмеження під час формування металу.

Для української компанії розвиток поставок до Саудівської Аравії означає зміцнення позицій на міжнародному ринку залізничної продукції та розширення експортних можливостей у секторі промислового виробництва. Нещодавно компанія також інвестувала 3,1 млн доларів у комплекс неруйнівного контролю коліс.

Нагадаємо, нещодавно "Інтерпайп" розробила новий дизайн колісної пари та вперше поставила її європейському вагонобудівнику. Продукція призначена для використання у важконавантажених вагонах, які експлуатуватимуться на півночі Європи, зокрема на сталеливарному підприємстві у Швеції.

Автор:
Тетяна Гойденко