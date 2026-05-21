"Інтерпайп" поставив до Саудівської Аравії майже 10 тисяч залізничних коліс

Українська компанія "Інтерпайп" під брендом KLW за десять років поставила до Саудівської Аравії 9923 залізничні колеса загальною вагою 24,9 тис. тонн. Компанія продовжує розвивати присутність на близькосхідному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію компанії.

У компанії зазначають, що залізничний сектор Саудівської Аравії має специфічні умови експлуатації через спекотний клімат та піщані дюни. Це прискорює зношення коліс і збільшує попит на відповідну продукцію.

Перший контракт передбачав виробництво:

36-дюймових коліс для вантажних вагонів;

42-дюймових коліс для локомотивів.

Для виробника цей проєкт потребував створення конструкцій із підвищеними технічними характеристиками. Зокрема, колеса повинні були витримувати збільшене навантаження на вісь, зберігати меншу вагу конструкції та відповідати підвищеним вимогам до міцності й твердості.

Колеса виготовляли методом гарячого прокатування, що передбачає технологічні обмеження під час формування металу.

Для української компанії розвиток поставок до Саудівської Аравії означає зміцнення позицій на міжнародному ринку залізничної продукції та розширення експортних можливостей у секторі промислового виробництва. Нещодавно компанія також інвестувала 3,1 млн доларів у комплекс неруйнівного контролю коліс.

Нагадаємо, нещодавно "Інтерпайп" розробила новий дизайн колісної пари та вперше поставила її європейському вагонобудівнику. Продукція призначена для використання у важконавантажених вагонах, які експлуатуватимуться на півночі Європи, зокрема на сталеливарному підприємстві у Швеції.