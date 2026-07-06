"Интерпайп" раскритиковал новые квоты ЕС на импорт бесшовных труб для Украины

Украинская промышленная компания “Интерпайп” заявила, что из-за статистической ошибки ЕС занизил квоты на отечественные бесшовные трубы. Новый защитный механизм рынка стали вступил в силу 1 июля, выделив Украине общий годовой лимит в 1,05 млн. тонн для девяти категорий продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, по расчетам компании, выделенный объем не отражает преференциальный режим для Украины, утвержденный Европарламентом 19 мая 2026 года.

Для категории бесшовных труб Украине было выделено годовая квота в объеме 80 тыс. 670 тонн. Однако во время консультаций украинские власти неоднократно указывали Еврокомиссии на ошибку в данных, что эта цифра базируется на ошибке в данных: значительная доля украинского экспорта в ЕС в течение 2022-2024 годов, как подтверждено Евростатом, была не полностью отражена в базовых расчетах.

Поэтому квота Украины для этой категории оказалась заниженной по меньшей мере на 30%.

В "Интерпайпе" отмечают, что регламент не обеспечивает в полной мере особый режим для Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС, работающий в условиях войны.

При расчете части квот по режиму наибольшего содействия Украине отнеслись так же, как к другим мировым экспортерам, в частности стран с избыточными нерыночными мощностями. Методология для Украины оказалась аналогичной другим партнерам по ЗСТ, без прямо предусмотренной регламентом дифференциации.

Генеральный директор "Интерпайпа" Лука Занотти назвал текущий размер евроквот серьезным ударом по украинской металлургической промышленности, продолжающей работать в прифронтовых регионах.

По его словам, распределение лимитов игнорирует тяжелые социальные и экономические последствия тысяч работников и общин, которые зависят от отрасли. Он подчеркнул, что новый механизм ЕС призван бороться с глобальным нерыночным профицитом стали и Украина точно не является частью этой проблемы.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" – украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности, в частности прокате. Косвенно контролирует активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Напомним, недавно "Интерпайп" разработала новый дизайн колесной пары и впервые поставила ее европейскому вагоностроителю. Продукция предназначена для использования в тяжело нагруженных вагонах, которые будут эксплуатироваться на севере Европы, в частности, на сталелитейном предприятии в Швеции.