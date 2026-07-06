"Інтерпайп" розкритикував нові квоти ЄС на імпорт безшовних труб для України

Українська промислова компанія «Інтерпайп» заявила, що через статистичну помилку ЄС занизив квоти на вітчизняні безшовні труби. Новий захисний механізм ринку сталі набув чинності 1 липня, виділивши Україні загальний річний ліміт у 1,05 млн тонн для дев'яти категорій продукції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Крім того, за розрахунками компанії, виділений обсяг не відображає преференційного режиму для України, затвердженого Європарламентом 19 травня 2026 року.

Для категорії безшовних труб Україні виділили річну квоту в обсязі 80 тис. 670 тонн. Проте під час консультацій українська влада неодноразово вказувала Єврокомісії на помилку в даних, що ця цифра базується на помилці у даних: значна частка українського експорту до ЄС протягом 2022–2024 років, як підтверджено Євростатом, була не повністю відображена в базових розрахунках.

Через це квота України для цієї категорії виявилася заниженою щонайменше на 30%.

В "Інтерпайпі" наголошують, що регламент не забезпечує в повній мірі особливий режим для України як країни-кандидата на вступ до ЄС, що працює в умовах війни.

Під час розрахунку частини квот за режимом найбільшого сприяння до України поставилися так само, як до інших світових експортерів, зокрема країн із надлишковими неринковими потужностями. Методологія для України виявилася аналогічною до інших партнерів по ЗВТ, без прямо передбаченої регламентом диференціації.

Генеральний директор "Інтерпайпу" Лука Занотті назвав поточний розмір євроквот серйозним ударом по українській металургійній промисловості, яка продовжує працювати у прифронтових регіонах.

За його словами, розподіл лімітів ігнорує важкі соціальні та економічні наслідки для тисяч працівників та громад, які залежать від галузі. Він підкреслив, що новий механізм ЄС покликаний боротися з глобальним неринковим профіцитом сталі, і Україна точно не є частиною цієї проблеми.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська бізнес-група, що належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості, зокрема, прокаті. Опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Нагадаємо, нещодавно "Інтерпайп" розробила новий дизайн колісної пари та вперше поставила її європейському вагонобудівнику. Продукція призначена для використання у важконавантажених вагонах, які експлуатуватимуться на півночі Європи, зокрема на сталеливарному підприємстві у Швеції.