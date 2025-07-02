Инвестиции в образование – стратегический шаг для бизнеса и страны: выводы исследования KSE и Delo.ua

Украинские компании, которые сейчас инвестируют в образование, не только решают важные стратегические вопросы для всей страны, но укрепляют свое восприятие в обществе. Ввиду этой важности Delo.ua и Киевская школа экономики (KSE) провели совместное исследование, посвященное роли образования на рынке труда.

Об этом сообщил социолог и ректор KSE Тимофей Брик во время выступления "Что мы знаем и не знаем о выборе и ценности образования во время войны?" в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.

Бизнес, инвестирующий в образование, решает стратегические задачи страны

"Одна из наибольших проблем на украинском рынке труда — так называемые "структурные пробелы". Есть вакансии, и есть люди, которые ищут работу, но почему-то они не могут встретиться. Очень часто у людей не хватает навыков, чтобы выполнять эту работу", — отметил Брик.

По мнению социолога, предприятия, которые смогут эффективно решить вопросы сочетания человека и вакансии, а также поиска и подготовки кадров, решят сразу две ключевые проблемы.

Во-первых, они устранят собственную бизнес-проблему: где брать квалифицированных сотрудников. Это может быть достигнуто как через собственное обучение персонала, так и путем инвестиций во внешние образовательные проекты.

Во-вторых, эти компании внесут значительный вклад в решение общественной проблемы, поскольку нехватка кадров оказывает непосредственное влияние на экономический рост страны. Таким образом, инвестиции бизнеса в образование становятся стратегическим шагом, что приносит выгоду как отдельным компаниям, так и государству в целом.

Главные выводы исследования

Новое исследование показало четкую тенденцию: образование становится ключевым приоритетом для ответственных компаний. Более 70% опрошенных предприятий регулярно инвестируют в образовательные проекты, демонстрируя понимание важности развития человеческого капитала.

Особенно заметен рост сотрудничества с университетами. Развитие внутреннего обучения и партнерских программ с высшими учебными заведениями показали наибольший рост в 2024-2025 годах.

В то же время исследование указало на необходимость лучшей оценки результатов. Только 35% компаний имеют структурированные системы оценки эффективности своих образовательных инициатив.

Также отмечалось, что мотивация имеет значение: компании с четкой мотивацией к образовательной филантропии демонстрируют более системный подход к своим инвестициям, что приводит к более эффективным и стабильным результатам.

Наиболее активными в поддержке образовательных инициатив являются компании финансового и технологического секторов.

Социальная ответственность бизнеса

Украинские компании активно развивают политику корпоративной социальной ответственности (CSR). Новое исследование показало, что 75% опрошенных компаний имеют разработанную и формализованную политику CSR. Это свидетельствует о росте осознания важности социальной ответственности бизнеса.

Более половины компаний, а именно 55%, активно внедряют Цели устойчивого развития (SDG) ООН. При этом крупные компании (более 1000 сотрудников) являются лидерами по развитию политик CSR и SDG.

Среди самых популярных Целей устойчивого развития, внедряемых украинским бизнесом, выделяются:

Качественное образование: 68% компаний активно приобщаются к образовательным инициативам.

компаний активно приобщаются к образовательным инициативам. Хорошее здоровье и благополучие: 52% .

. Достойный труд и экономический рост: 45% .

. Чистая вода и санитария: 40% .

Формы поддержки образования в 2024-2025 годах

Наиболее популярными формами поддержки образования среди украинских компаний стажировка студентов (85%) и сотрудничество с вузами (70%). По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, создающих собственные образовательные лаборатории и хабы.

Ключевые образовательные инициативы компаний

Украинские компании все активнее вовлекаются в развитие образования, инвестируя в широкий спектр инициатив. Новые данные показывают, что бизнес не только оказывает финансовую поддержку, но создает собственные образовательные проекты, сотрудничая с высшими учебными заведениями и поддерживая таланты.

Тимофей Брик

Самые популярные направления образовательного сотрудничества бизнеса:

Сотрудничество с университетами: Компании активно создают совместные учебные программы, организуют лекции и воркшопы , интегрируя практический опыт в учебный процесс.

Компании активно создают , интегрируя практический опыт в учебный процесс. Образовательные хабы и лаборатории: Бизнес инвестирует в создание технологических центров и инкубаторов на базе учебных заведений, обеспечивая студентам доступ к современному оборудованию и реальным проектам.

Бизнес инвестирует в на базе учебных заведений, обеспечивая студентам доступ к современному оборудованию и реальным проектам. Корпоративные университеты: Многие крупные компании разрабатывают собственные программы внутреннего обучения , что позволяет повышать квалификацию сотрудников и готовить новых специалистов под свои нужды.

Многие крупные компании разрабатывают , что позволяет повышать квалификацию сотрудников и готовить новых специалистов под свои нужды. Поддержка олимпиад и конкурсов: Бизнес активно спонсирует соревнования для студентов и школьников, стимулируя развитие талантов в разных сферах.

Ключевые показатели финансирования образования бизнесом

Средняя годовая сумма , которую компании направляют в поддержку образования, составляет 320 тысяч гривен .

, которую компании направляют в поддержку образования, составляет . Инвестиции на одного работника составляют 3800 гривен в год.

Основные тренды по финансированию:

Отмечается значительный рост инвестиций на 15% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о системном подходе бизнеса к поддержке образовательных проектов.

по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о системном подходе бизнеса к поддержке образовательных проектов. Наиболее динамичный рост финансирования отмечен в IT и финансовом секторе .

. Также заметно увеличение поддержки региональных образовательных учреждений, что способствует развитию образования не только в крупных городах, но и по всей стране.

Мотивация компаний к филантропии

Главным мотиватором выступает социальная ответственность, получившая самый высокий рейтинг (4.7).

Корпоративный имидж также является важным фактором (4.2) особенно для крупных компаний.

Интересно, что личная мотивация CEO/собственника играет значительную роль (4.0), особенно среднего бизнеса, где руководство имеет высокую личную заинтересованность, инвестирует в образование на 35% больше.

В то же время, запросы властей/регуляторов (2.8) и давление общества/НГО (2.5) оказывают меньшее влияние.

Исследование также показало, что ІТ и финансовый сектор наиболее чувствительны к вопросам корпоративного имиджа в контексте образовательных инвестиций.

Кто участвовал в исследовании

В опросе приняли участие более 50 украинских компаний из более 10 отраслей экономики. В число участников исследования вошли такие известные компании, как Киевстар, Новая почта, ROZETKA, Метинвест, Фармак, OKKO, Райффайзен Банк, EPAM, Kernel и многие другие.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик в интервью для Delo.ua рассказал, как выглядят жизненные сценарии подростков в Украине, а также уехавших за границу; в каком состоянии находится образование и наука в Украине, что с ними не так и что мы не так поступали последние 30 лет; насколько сложен процесс создания качественного образования, востребованного реальной экономикой.